Andaba repasando la sequía que está sufriendo gran parte de Europa cuando me ha venido a la mente ese refrán tan castizo. Los pobres canes no tienen la culpa de nada, pobrecitos míos, pero es que ahí representan esas espirales de desdichas que, de vez en cuando, aprietan… y ahogan. No había bastante con la pandemia, ni con la guerra de Ucrania y todo lo que subyace de ella, con la crisis energética y la inflación, que ha tenido que estallar uno de los períodos más secos que se recuerdan en Europa. Según el Observatorio Europeo de Sequía, el 47% del territorio de la Unión Europea está en advertencia por sequía y el 17% en alerta. Los ríos que transcurren por el continente han perdido el 27% del agua que suelen llevar, dejando caudales irrisorios en el Loira, Rin, Elba o Po.

Vamos por partes, empecemos con el francés Loira, que es el río más largo de Francia con algo más de 1000 kilómetros de longitud. Hasta desembocar en el Atlántico, transcurre por un sinfín de regiones francesas enmarcadas por el Macizo Central, casi todas inmersas en una alarmante falta de precipitaciones. Desde 1976, el caudal del río Loira solo ha caído por debajo de los 100 metros cúbicos por segundo en tres ocasiones, en 1991, 2019 y 2022. Puede que sea la representación más fidedigna de lo que está sucediendo al otro lado de los Pirineos, donde se registra una reducción de hasta el 85% de las lluvias en las últimas fechas. En Alemania, el Rin ha llegado a perder la mitad de su profundidad habitual, con mínimos de hasta 30 centímetros, y esto es muy trascendente porque es la vía fluvial más utilizada de Europa. Por ella transitan toneladas de hierro o carbón en buques de carga ahora hasta cinco veces más caros, porque deben llevar menos peso y la escasez encarece. Alemania está viviendo el verano más seco desde que comenzaron los registros meteorológicos en 1881. Por allí también transcurre el río Elba, que baña previamente a la República Checa y en cuyas orillas, al pasar por la ciudad de Decin, se lee: “Si me ves, entonces llora”. Esa inscripción está cincelada en una de las “piedras del hambre” que aparecen cuando el caudal del Elba languidece. En esas está también el río Po, que muestra el nivel más bajo de los últimos 70 años. Por eso anda enseñando vergüenzas de la Segunda Guerra Mundial, entre ellas una bomba de 450 kg que obligó a evacuar a 3000 personas en la ciudad lombarda de Mantua. Aunque para bomba la que muestra nuestro modelo de predicción en Meteored (tiempo.com): el próximo trimestre podría traer, de nuevo, precipitaciones por debajo de lo normal, sobre todo en el suroeste de Europa. Y ahí está España. Muy flaca.