La síndica del PPCV María José Catalá ha anunciado que su partido ha solicitado la convocatoria de la junta de portavoces de las Corts para adelantar la comparecencia del 'president', Ximo Puig, en la Diputación Permanente, prevista para el 1 de septiembre.

"No podemos esperar una semana e irnos al calendario prefijado en el mes de julio cuando no se habían producido los peores incendios de esta década. No tiene sentido mantener el calendario", ha señalado Catalá.

Una medida que se enmarca dentro de la estrategia del PP de aumentar la presión sobre el Consell tras los incendios y el incidente del tren en Bejís, coincidiendo con en el inicio del nuevo curso político, y que se suma a la batería de iniciativas registradas en las Corts la semana pasada con el objetivo de aclarar lo sucedido, así como "las responsabilidades políticas pertinentes".

Con respecto a los damnificados por los incendios, Catalá ha afirmado que "es fundamental poner en marcha un plan especial de recuperación forestal y de turismo de todas las zonas afectadas para poder reactivar la economía de los diferentes municipios, así como medidas para poder generar empresas avaladas por el IVF con bonificaciones especiales".

En respuesta a Catalá, la síndica del PSPV-PSOE, Ana Barceló, ha señalado: "No vamos a tolerar lecciones de la derecha valenciana". Ha recordado que "en la Comunitat Valenciana ya conocemos en qué se basa la gestión de los incendios del PP: apuesta cero por la prevención, abandono y un supuesto amaño de contratos públicos".

Barceló ha lamentado que el principal partido de la oposición "se dedique a intentar sacar rédito electoral de una tragedia mientras los efectivos siguen trabajando en la zona".