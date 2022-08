Las clases populares del Imperio Romano no hacían grandes banquetes funerarios

Aunque el tránsito hacia el más allá fue un hito social clave en la antigua Roma, los alimentos consumidos durante las comidas funerarias eran principalmente víveres básicos del día a día. Un equipo formado por investigadores de la Universitat de València (UV), la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) y el Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) ha descubierto un alto grado de similitud entre los tipos de carne que se consumían habitualmente y los que se ofrecían en banquetes funerarios, lo que sugiere que la importancia del viaje al más allá no era suficiente para compensar el uso de alimentos más caros en ellos.

Contrariamente a lo que se espera de las pomposas comidas funerarias romanas, parece que la población común no hacía una gran fiesta y utilizaba los mismos alimentos básicos durante la vida cotidiana que para los banquetes. Entre estos alimentos, principalmente carne de cerdo y ternera, seguidos de cabra y pollo. No había muchos platos exóticos, ni animales salvajes, ni alimentos acuáticos. Además, la mayoría de los entierros ni siquiera presentaban ofrendas de comida, ni sus familias hacían banquetes de ningún tipo, pese a que estos rituales estaban estipulados por ley. “Hemos podido demostrar que la gente común no siempre cumplía la ley en cuanto a las fiestas funerarias, y cuando lo hacían, gastaban pocos recursos económicos en las comidas funerarias”, explica Domingo C. Salazar García, autor principal e investigador Cidegent de la Universitat de València. “El dinero es dinero, y cualquiera que sea la importancia del más allá en la antigua sociedad romana, claramente la prioridad eran las personas vivas. Las microrresistencias a las reglas no razonables establecidas ya estaban presentes en ese momento”, añade Salazar.

"Las microrresistencias a las reglas no razonables establecidas ya estaban presentes en ese momento” Domingo C. Salazar García - Autor principal del estudio e investigador CIDEGENT de la Universitat de València.

El más allá de la religión romana fue el hito que debía alcanzarse después de la muerte al cumplir con varios rituales funerarios. Parte de estos rituales consistían en ofrendas funerarias, banquetes y sacrificios de animales, llevados a cabo para garantizar la protección de las divinidades y la memoria de los difuntos. Sin embargo, se sabe poco de su composición, aparte de lo que se muestra en las fuentes escritas. En este nuevo estudio, el equipo de investigación analiza estos banquetes funerarios mediante un enfoque directo estudiando los isótopos del colágeno humano y animal, así como los restos esqueléticos humanos y el conjunto arqueozoológico presente en la necrópolis.

El análisis de isótopos de los investigadores a partir de casi 100 ejemplares humanos y de fauna, combinado con el estudio osteológico de los restos humanos (edad, sexo y estado de salud) de los entierros y restos faunísticos de las comidas y ofrendas funerarias, ha revelado nuevas ideas sobre el “esplendor” real de los banquetes y un posible tratamiento diferencial de los difuntos que perpetuaría las diferencias sociales en el más allá.

Para este estudio, los investigadores tuvieron que combinar las técnicas arqueozoológicas y antropológicas tradicionales con la arqueología biomolecular, estudiando la composición de los alimentos animales y huesos humanos. Con esta técnica los investigadores reconstruyeron la composición de los banquetes funerarios de las comidas y alimentos reales que el difunto había consumido regularmente durante su vida.

Diferencias sociales en el más allá

Es bien sabido que en la Antigua Roma había diferentes estratos sociales, y que la riqueza y el estatus político eran de primordial importancia en la jerarquía social. En la necrópolis de la Villa de Madrid, en Barcelona, los humanos enterrados eran principalmente personas con un poder adquisitivo limitado. “Esto lo sabemos tanto por la sencilla tipología de los entierros, como por el estudio antropológico que indicaba una esperanza de vida muy baja en esta población”, dice Xavier Jordana, antropólogo físico y profesor asociado de la UVIC-UCC, que analizó las restos esqueléticos humanos.

El estudio documenta un alto consumo de carne por parte de los hombres adultos durante su vida y una mayor presencia de ofrendas en los entierros de hombres adultos. Por tanto, “estas diferencias en el ritual y la dieta probablemente muestran desigualdades sexuales durante la vida que podrían extrapolarse al más allá a través de los rituales funerarios. Es evidente que una de las maneras en la sociedad romana de expresar las diferencias económicas y sociales entre los individuos era a través de los rituales de comida funeraria”, dice la autora principal Lídia Colominas, investigadora Ramón y Cajal del Institut Català d’Arqueologia Clàssica.