Colas que llegan hasta la salida del edificio, un calor angustiante y muchas quejas por la “mala” organización. Así han sido los primeros momentos en que los viajeros han podido adquirir los abonos gratuitos de Renfe en València, que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre. A pesar de que aún falta una semana para que se puedan utilizar, ya que se usarán a partir del 1 de septiembre, muchas personas han sido madrugadoras para conseguir su abono de Cercanías o Media Distancia.

A primera hora de la mañana, las colas en las máquinas de autoventa y en las taquillas ya llegaban a la calle en la estación del Norte de València, lo que constituyó el gran motivo de queja. “Me parece muy mal que haya está concentración de gente, que se podría haber distribuido desde que empezó la cola a la hora que abrían taquillas. En vez de tener solo una o dos abiertas, que hubiera las que hay ahora”, explica Carmen Amores, que denuncia que no se estaban utilizando todas las taquillas disponibles para atender a los pasajeros. Consuelo Díaz también se lamentaba de las grandes colas. “Más de 20 minutos aquí, una señora de 77 años de plantón. Lo están haciendo muy mal, que solo tienen abiertas tres ventanillas”, expresa.

Sin carteles informativos a la vista, Amores se quejaba de la falta de comunicación que proporcionaban los trabajadores de la empresa de transporte ferroviario. “He visto a gente muy perdida a la que cambiaban de cola porque no tenían suficiente información. Los que están contratados como acomodadores podrían tener un poco más de relevancia y no mandarnos de un sitio a otro a pasearse con el calor que hace y a hacer colas inútiles. Esto no es eficiente”, comenta.

Algunas personas también denunciaban que no era posible conseguir el abono a través de la aplicación o la página web. “La aplicación está saturada y no he podido acceder, por eso estoy aquí”, explica Fernando Huete.

Un trabajador en las taquillas de Información de Renfe expresa que estaban “intentando informar todo lo que podemos”. “Se prevé que llegue personal de apoyo para la semana que viene, que se situará especialmente en los tornos y en las máquinas de autoventa para ayudar a la gente”, explica. Para este empleado no ha habido tanta confusión como se esperaba: “hoy ha sido un caos, pero sinceramente pensaba que iba a ser peor”.

Dudas generalizadas

Las dudas se extendían entre los viajeros que esperaban su turno en las máquinas autoventa. “¿De aquí a Alicante podemos ir con este billete?”, pregunta un hombre. “Sí, pero eso solo puede ser con el billete de Cercanías, no con el de Media Distancia”, responde otro igual de confundido. Rafael Antonio pertenece a ese grupo de personas que esperaba que los trabajadores le resolvieran las dudas. “No sabemos nada, ni siquiera hasta dónde podemos llegar con cada billete”, explica. “Hemos estado en la cola de Información y luego nos hemos venido aquí a las taquillas. Una hora llevamos ya”, añade.

Algunas viajeros que se encontraban en la estación no sabían de la existencia de los abonos gratuitos. “Nosotras ni siquiera sabíamos que iba a haber este tipo de descuentos, nos acabamos de enterar ahora después de pagar”, se lamenta Cristina Fernández.

El Gobierno calcula que los descuentos en los abonos de Renfe pueden suponer un ahorro de 1.000 euros por familia.

Por otra parte, lo que sí que tenían claro muchos viajeros es que el abono va a ser una gran ayuda. “Este descuento me ha caído del cielo. Cobro una miseria de pensión y para ir hasta mi pueblo me viene de lujo. Lo vamos a utilizar todos los días”, explica Amores. Para Alberto Barata Aznar, el abono gratuito también ha sido algo positivo. “Voy a trabajar y lo voy a utilizar diariamente, los 16 días los cumplo seguro”, comenta.

Abonos gratuitos de Renfe

Este miércoles ha sido el primer día en que los viajeros de Cercanías y Media Distancia pueden adquirir el nuevo abono gratuito, que podrá utilizarse desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2022. En el caso de los bonos de alta velocidad y los abonos Avant, con un 50 % de descuento, el periodo de uso se ha ampliado hasta el 31 de enero de 2023.

