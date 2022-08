La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, confía en que el pleno de mañana del Congreso apruebe sin ninguna modificación la ley de Ciencia. El proyecto estrella de su ministerio, al que accedió el verano pasado, que estaba previsto que fuese aprobado hace unos meses, y que está considerado un "hito histórico".

La ley de Ciencia busca garantizar una financiación pública "estable y creciente" en investigación y desarrollo, superó su tramitación en el Congreso sin problemas y fue aprobada con una mayoría más que absoluta. Con 279 votos a favor, contó con el apoyo de los socios habituales del Gobierno, pero también con los de PP y Cs. Además no se registró ningún voto en contra. La norma también prevé aumentar progresivamente el gasto en el sector hasta lograr en 2030 que represente el 1,25% del PIB.

Sin embargo, a su paso por el Senado se encontró con un imprevisto. A pesar de ser una ley consensuada, incluye una disposición adicional que establece la contratación indefinida de científicos vinculados a proyectos financiados por la UE, que no gusta a todos por igual.

La ley sufrió un ligero revés cuando una enmienda registrada por el PP en contra de esa disposición salió adelante gracias a los votos de ERC y PNV, entre otros. Una situación inesperada para el Gobierno, que supuso la devolución del proyecto al Congreso al aceptarse esta propuesta de modificación.

El inesperado apoyo de los republicanos a la enmienda popular se debe a que ERC cifra en 1.500 millones de euros de pérdidas para Cataluña de mantenerse el modelo de contratación propuesta por el Gobierno. Así lo expresó una de sus senadoras durante transcurso del debate: "Hay que igualar la contratación sin discriminar basándose en el origen de los mismos contratos, en Cataluña tenemos una capacidad de contratación del 2,5 % de los fondos totales de Europa y muchos centros de investigación tendrían que cerrar". "Esto pasa aquí, pero también pasa en otras comunidades autónomas donde hay centros de investigación", añadió.

La negativa del PP venía impulsada por una demanda de centros de excelencia científica, como el Severo Ochoa o el María de Maeztu. El senador popular encargado de defenderla manifestó así su desconformidad: "¿Tiene sentido que a algo que funciona bien se le limite la posibilidad de contratación en función del origen de los recursos, siendo en todo caso europeos? Porque, señorías, hagámonos una pregunta: ¿Qué ocurrirá cuando desaparezcan los fondos de recuperación?”, según el diario de sesiones.

En cualquier caso, la ley de Ciencia saldrá aprobada mañana, o bien tal como salió del Congreso la primera vez que pasó el trámite o con la modificación de los tipos de contrato que demandan algunos partidos. Las negociaciones no cesan durante estas horas previas a la votación. No obstante, en el equipo de la ministra confía en que salga adelante la norma como estaba prevista desde el Gobierno, que según afirman garantizaría un sistema que "cuida" a los investigadores y que persigue la "excelencia". Considera difícil de justificar que no se proteja la contratación indefinida de los investigadores.