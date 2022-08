La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha reclamado que se revise la planta del Hospital Clínico de la capital "afectada por la plaga de chinches” para ver si se ha extendido a otra zonas y ha exigido a la Generalitat "actuaciones inmediatas" para solucionar este problema que califica de "lamentable" y se pueda ofrecer unas condiciones dignas a los pacientes.

La "popular" ha hecho esta reclamación tras conocerse -tal como publica hoy este diario- que el Hospital Clínico ha tenido que clausurar una habitación de la planta cuarta para desinsectarla tras detectarse una plaga de chinches. El matrimonio que ingresó en esta habitación el pasado martes día 16 fue quien dio la voz de alarma después de que la mujer sufriera varias picaduras en brazos y espalda tras recostarse en la butaca que hay para acompañantes. Vicenta, vecina de Canet, ha decidido poner una reclamación ante la Conselleria de Sanidad y hasta ha tenido que recurrir a medicamentos por la reacción alérgica que las picaduras le han provocado.

Casos como éste, se deben a una "dejación del mantenimiento de las instalaciones” ha afirmado Catalá que ha calificado de “lamentable” que en un hospital de referencia de la ciudad como es el Clínico se haya registrado una plaga de chinches.

“Hay que invertir más y, sobre todo, ejecutar el presupuesto. Algo que la Generalitat no hace” ya que ha explicado de las inversiones previstas en el presupuesto de la Generalitat para instalaciones sanitarias, a 30 de junio, sólo han ejecutado el 8,6%.

La portavoz del Partido Popular ha recordado que las denuncias del Clínico no sólo las únicas que se han producido este verano. “El centro de Salud de Nazaret ha estado más de 6 semanas sin aire acondicionado y los consultorios de pedanías Nord están cerrados todo el mes de agosto y ante ello Ribó no ha dicho nada. “Yo no voy a quedarme callada como Ribó que no defiende a sus vecinos y piensa que la defensa de unas instalaciones sanitarias dignas y prestaciones adecuadas no es de su competencia.”