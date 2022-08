Durante estos últimos días se ha estado debatiendo, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, sobre el futuro tratado internacional de los océanos. Y no hablamos de algo baladí, si no de una cuestión extremadamente fundamental, debido a la necesidad de alcanzar un acuerdo internacional que encuentre el equilibrio entre la obtención de recursos de nuestros mares y el cuidado de los mismos. Una línea extremadamente fina que es muy compleja de conseguir en la teoría, pero probablemente posible si se ponen sobre la mesa no solo las buenas intenciones, si no ambiciosas medidas de protección. Una protección vital, sobre todo por el aumento de la pesca y las explotaciones mineras en las profundidades del océano. Un océano que nos demuestra ser capaz de proporcionarnos la solución a muchas de las necesidades que tenemos, pero que también necesita de nuestra conciencia para hacerlo de forma responsable y ecológica, porque, de no hacerlo, continuaríamos agravando la asfixia a la que lo sometemos actualmente. Por ello es vital un gran acuerdo entre países, así como la creación de más espacios protegidos en los que preservar esos hábitats únicos que tiene el Gran Azul. Y, con el paso del tiempo, encontrar ese equilibrio que buscamos y que él, más incluso que nosotros, necesita.