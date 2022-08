La Cámara de Contratistas se muestra a favor de los peajes para mejorar las carreteras

La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció el pasado martes 23 que se estaba estudiando la posibilidad de instaurar peajes en autovías nacionales y autonómicas, tal como informó este diario. El Gobierno sopesa también ampliar estos cobros a viales provinciales y municipales, que en el caso valenciano suman 342 carreteras más: 56 en Castelló, 171 en València y 115 en Alicante.

La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana (CCCV) se posiciona a favor de la medida planteada por el Ejecutivo, siempre y cuando el pago de peajes repercuta en la mejora de las carreteras de la autonomía. "La AP-7, desde que se ha liberado, es un caos", sentencia Manuel Miñés, director-gerente de la CCCV. "El firme de la autopista está hecho para un tránsito de entre el 9 % y el 10 % de camiones, y ahora hay entre un 18 % y un 19 % de tráfico de estos vehículos según la DGT", denuncia. "Vamos por el camino de que el deterioro y las reparaciones serán constantes", asegura.

España es el único país de la Unión Europea con todas sus carreteras nacionales “libres de peajes“

"A título corporativo esta medida ni me alegra, ni me entristece, solamente me indigna que esta implantación de peajes se negase reiteradamente por el Ejecutivo", prosigue Miñés. El director de la CCCV afirma que respaldó el peaje de la AP-7 ante la Unión Europea para recibir los Fondos Next Generation, cuando el ministro Ábalos "abordó precipitadamente la liberalización de la AP-7, en enero de 2020, en contra de las directrices de la UE".

Tal como Miñés afirma, España es el único país de la Unión Europea con todas sus carreteras nacionales “libres de peajes“. Miñés, en nombre de la CCCV, aboga por que las tasas del peaje "retornen al sector" para mejorar las infraestructuras y la seguridad, además de para "subvencionar el rejuvenecimiento del parque de automóviles y camiones hacia el uso de combustibles más ecológicos".

El empresario también insta a las autoridades a fomentar los carriles VAO -para vehículos con más de dos ocupantes- con el fin de descongestionar las vías de acceso a grandes urbes.