Los padres de Isabel, una joven de 16 años de Requena que padecía anorexia y acabó suicidándose, han iniciado una campaña de recogida de firmas para pedir a la Conselleria de Sanitat que aumente el número de unidades hospitalarias especializadas en la atención a los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).

A través de la plataforma change.org, Rafael y Dolores han dado un paso más en su reclamación al gobierno valenciano después de la espeluznante experiencia que tuvieron que vivir hace apenas unos meses: su hija menor de edad y que llevaba sufriendo anorexia desde hacía dos años, acabó saltando por el balcón de casa una aciaga noche de mayo. El día de su funeral, Isabel habría cumplido 17 años.

En la web en la que se puede dejar la firma para apoyar esta petición, Dolores expone sus anhelos: "hoy nadie me va a devolver a Isabel pero sí quiero evitar que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que estoy pasando y sobre todo, que ninguna otra persona menor de edad tenga que ver que no hay sitio para curarle en un hospital o centro especializado".

Actualmente, solo el hospital La Fe de València cuenta con la única unidad especializada en estos trastornos alimentarios en la provincia de Valencia y que incluye apenas 10 camas para las pacientes más graves.

La salud mental infanto-juvenil en la Comunitat Valenciana

Aunque la atención pública a salud mental cuenta con muy pocos recursos en la actualidad, la Conselleria de Sanitat ya anunció en agosto del año pasado la puesta en marcha de un plan de choque en salud mental para la población infantil y juvenil ante el preocupante aumento de casos de trastornos detectados entre la población más joven.

También se ha anunciado la creación de tres hospitales de día de atención infantil y juvenil con 30 plazas cada uno (aunque el proyecto contempla otros seis más), tres equipos de intervención comunitaria intersectorial (uno por provincia) y la puesta en marcha de otros tres equipos comunitarios (también uno por provincia) para casos de alta complejidad, con la contratación de 69 profesionales de las diferentes áreas que confluyen en la salud mental.

A finales del mes de julio, Sanitat dio a conocer que había llegado a un acuerdo con el ayuntamiento de Picanya en el que la localidad de l'Horta cedía las instalaciones de la Alquería del Moret para instalar allí uno de estos centros de salud mental infanto-juvenil.

"Algo no funciona en Salud Mental"

La familia de Isabel se encuentra sumida en una de las peores pesadillas que se pueden padecer: sobrevivir a la muerte de una de sus queridas integrantes que se quitó la vida con apenas 16 años.

Tal como ya contó Levante-EMV, los progenitores de esta joven de Requena atravesaron un calvario para intentar que su hija, que sufría anorexia desde hacía dos años y había tenido varios intentos de suicidio, fuese tratada por especialistas en su enfermedad.

En el hospital de su municipio tuvieron la mala fortuna de encontrarse con unas profesionales sanitarias que no les proporcionaron la atención necesaria, y que achacaban los intentos autolíticos a "problemas propios de la adolescencia que nosotros no sabíamos gestionar y llamadas de atención para que le hiciéramos caso". En otra ocasión la psicóloga que les asignaron, les espetó: "Conozco a gente que toma más medicación que tu hija y los fines de semana se hincha a pastillas y coca y no pasa nada", después de que los padres advirtiera de que a las pastillas recetadas por la psiquiatra, la joven había sumado el consumo de marihuana.