Otra falsedad de las secuencias secas son las noticias que se difunden sobre los experimentos y los beneficios de la lluvia artificial. Otro mantra que se difunde de forma recurrente cuando aprieta la falta de lluvias. Ocurrió ya en la sequía ibérica de 1991 a 1995 y ha vuelto ahora, en el verano de 2022, como titular en diversos medios de comunicación. Se refiere a las experiencias que algunos países, con grandes posibilidades económicas, han llevado a cabo en décadas pasadas, o siguen practicando en la actualidad, para modificar artificialmente las nubes forzando la condensación del vapor de agua mediante la inyección de núcleos de condensación (yoduro de plata o diatomita) desde aviones o cohetes. La teoría está bien elaborada, pero tiene dos problemas. El elevado coste que tienen estos experimentos, puesto que hay que emplear aviones de fuselaje reforzado para poder acercarse a una nube de desarrollo vertical (cúmulos y cumulonimbos) que son las únicas que pueden dar algún resultado tras las labores de siembra con los núcleos de condensación artificiales. Y el segundo problema es el propio funcionamiento, no del todo conocido, de los procesos de condensación dentro de una nube. El resultado es que el enorme esfuerzo económico que debe realizarse para poner en marcha experiencias de siembra de nubes, con animo de incentivar la lluvia, no compensa los exiguos resultados que se obtienen. En la actualidad son los Emiratos Árabes y China los países que están dedicando más presupuesto para llevar a cabo este tipo de experimentos de lluvia artificial. En España se llevaron a cabo experiencias oficiales con yoduro de plata en los años sesenta y setenta del pasado siglo. Con posterioridad algunas zonas agrícolas del valle del Ebro siguen empleando estufas de sublimación de yoduro de plata para proteger -supuestamente- las cosechas del granizo. Los resultados siempre son escasos. Por eso, la respuesta ante esta cuestión el clara: la lluvia artificial no soluciona la sequía. Afortunadamente el ser humano no ha llegado a controlar el funcionamiento interno de las nubes y no puede producir lluvia a su antojo. Personalmente creo que estas prácticas deberían prohibirse. El Código Penal español tipifica como delito ecológico las prácticas de modificación de la atmósfera por parte del ser humano, cuando no tengan permiso de la autoridad competente. Debería irse, incluso, más allá y prohibir todo tipo de prácticas con este fin. Bastante hemos alterado ya la dinámica climática de nuestro planeta con las inyecciones de gases que generan efecto invernadero de forma artificial, como para tener que aceptar que el tiempo atmosférico pudiera ser el que nosotros queramos en cada momento. Una temperie a la carta, vamos. La fase atmosférica del agua debe ser intocable. Tenemos que asumir que, sin periodicidad fija, nuestro país se ve afectado por secuencias de sequía. La sequía se soluciona en los años de bonanza de lluvias con medidas de planificación y gestión hidrológica. Y no con cohetes o aviones que intenten modificar la dinámica propia de las nubes.