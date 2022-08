Sanidad pagará mejor para atraer personal al programa de cribado de cáncer de colon

Los médicos, anestesiólogos y demás personal que apuesten por hacer colonoscopias fuera de su horario normal para aligerar lista de espera cobrarán más si estas pruebas son de pacientes dentro del programa de cribado de cáncer de colon, en el que cada año participan más de 200.000 valencianos.

Así lo ha decidido la Conselleria de Sanidad en un intento de atraer personal y mantener el ritmo en este programa de "screening" que, a diferencia del de cáncer de mama, no cuenta con un equipo específico de profesionales y tiene que confiar en las horas extras que hagan los sanitarios para cumplir objetivos.

Por hacer una colonoscopia normal fuera de horario -una que haya sido pedida por revisión, por ejemplo- un médico de digestivo o un anestesiólogo cobran 41,60 euros, según el programa de pago de horas extras en autoconcierto para aligerar listas de espera. Si la prueba que se hace está dentro del programa de cribado de cáncer (porque la persona ha dado positivo en el test previo de sangre oculta en heces), los sanitarios cobrarán un 20 % más, lo que significa 49,92 euros para los especialistas por cada prueba.

Requieren de más tiempo que una normal

Según Sanidad, el aumento respecto a los precios del programa de reducción de lista de espera se justifica es que estas, a diferencia de las colonoscopias normales, requieren de mucho más tiempo. "Se estima que el tiempo medio debe ser 60 minutos", aseguran en el acuerdo que modifica los precios. Frente a este tiempo, el resto de estas colonoscopias se solventan "habitualmente en 30-40 minutos", añaden.

"Si no mejoran precios, son pruebas que no son atractivas, porque cualquier anestesista cobra más por hacer cualquier otro procedimiento"

Esta diferencia, que avalan especialistas implicados en el procedimiento, justifica que se paguen mejor, aunque también se busca intentar que los profesionales no se desvinculen de este programa con el que solo el año pasado se detectaron 321 cánceres de colon de forma temprana de entre los 221.000 valencianos de entre 50 a 69 años que aceptaron hacerse la prueba de sangre oculta en heces.

"Es cierto que estas colonoscopias son más largas que una normal porque muchas veces hay pólipos y hay un procedimiento más largo", explica un anestesista consultado por este diario. "Si no mejoran precios, son pruebas que no son atractivas, porque cualquier anestesista cobra más por hacer cualquier otro procedimiento en una tarde, por ejemplo cataratas que son más rápidas", añade. Y sin especialistas que se unan a los equipos de tarde, la lista de espera que ya de por sí es larga no baja.

Sanidad busca de esta forma que estas colonoscopias no queden descolgadas y los programas de búsqueda temprana de cáncer realmente cumplan los plazos de seguridad para verificar si hay un tumor, que la propia conselleria ha establecido en cuatro semanas desde que el test de sangre oculta en heces es positivo. Sobre todo porque las colonoscopias son uno de los procedimientos que más lista de espera tienen actualmente.

Más de tres meses de espera media para una colonoscopia

Según una respuesta de la Conselleria de Sanidad a una pregunta elevada por el diputado del PP José Juan Zaplana, los valencianos tienen que esperar de media unos 95 días para hacerse una colonoscopia solicitada por su médico, el triple de lo que lo Sanidad estima conveniente para hacer la prueba desde que el test de heces da la alerta. Según estos datos, la espera se dispara hasta los 280 días en departamentos de salud especialmente estresados como el de Castelló. En 2019, por ejemplo, un paciente del colindante departamento de la Plana presentó una queja ante el Síndic de Greuges porque le remitieron al IMED de Burjassot, a 60 kms. de su domicilio, para hacerle una colonoscopia porque la lista de espera en su hospital era de 14 meses.

Los retrasos para hacerse una prueba ya eran abultados antes de la pandemia pero, tras ella, en muchos casos la situación ha empeorado debido al parón que han supuesto las sucesivas olas de coronavirus SARS-CoV-2 aunque ni la Conselleria de Sanidad ni el Ministerio de Sanidad hacen público estos datos, como sí se hacen de la lista de espera para entrar a quirófano, que se actualizan mensualmente.