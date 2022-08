La decisión judicial de suspender la obligatoriedad de los ámbitos en 1º de ESO ha sacudido a la comunidad educativa, obliga a los centros a reunirse a contrarreloj antes del inicio de las clases y es uno de los temas que, sin duda, marca la vuelta al cole 2022-23 en la Comunitat Valenciana, que será el próximo 12 de septiembre.

Se trata de un debate educativo, metodológico, pedagógico y docente del que Levante-EMV desgrana algunas de las claves que han llevado a la situación actual.

Qué es la enseñanza por ámbitos

A continuación, algunas de las cuestiones más importantes:

1. ¿Qué son los ámbitos?

La enseñanza por ámbitos de conocimiento es una organización curricular que permite integrar los aprendizajes básicos de diversas materias e impartirlos de manera globalizada y conjunta, con lo cual se fomenta el desarrollo integral del alumnado.

Esta organización curricular permite diversas posibilidades a la hora de agrupar diferentes materias. En general, se agrupan dos o tres asignaturas, y se incluye la posibilidad de impartir el ámbito con codocencia.

2. ¿Qué es la codocencia?

Es la participación simultánea de más de un profesor o de una profesora en la misma aula. Es decir, que haya dos docentes en la misma clase al mismo tiempo, y así el alumnado esté mejor atendido, con una educación más personalizada.

3. ¿En qué niveles hay ámbitos?

Tanto centros de Primaria como de Secundaria pueden elegir, libremente, enseñar por ámbitos de conocimiento y agrupar varias materias en diferentes áreas. En la Comunitat Valenciana hay varios colegios e institutos que, sistemáticamente, ya funcionan así desde hace años.

La única excepción es 1º de ESO, donde hace dos cursos la Conselleria de Educación implantó los ámbitos de forma obligatoria. Así, la mayoría de centros tienen el ámbito socio-lingüístico (Valenciano, Castellano y Historia o Inglés) y el Científico-tecnológico (Matemáticas y Tecnología, por ejemplo).

4. ¿Por qué hay polémica en la Comunitat Valenciana con los ámbitos?

Con la llegada de la pandemia y tras el confinamiento, la Conselleria de Educación implantó de forma obligatoria que en 1º de ESO los centros públicos y concertados debían implantar los ámbitos de conocimiento, dando libertad a que en cada caso decidieran qué materias agrupar. Cada ámbito debía integrar 2 o 3 asignaturas.

Esto ha sido así en 2020-21 y en 2021-22, pero cambiará en el curso que está a punto de empezar. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha suspendido cautelarmente el artículo que imponía a los centros educativos la obligatoriedad de trabajar por ámbitos en 1º de ESO.

La mayor oposición ha llegado por la obligatoriedad de los ámbitos. Los sindicatos defienden que esto sea, como en el resto de niveles, una decisión voluntaria de cada centro. Asimismo, durante este tiempo se ha creado la Plataforma No als Àmbits. Por eso, se han recogido firmas y se han hecho protestas ante la sede de la conselleria, entre otras acciones.

5. ¿Qué ha decidido el Tribunal Superior de Justicia?

Los cursos anteriores, la Conselleria de Educación había regulado los ámbitos de conocimiento en 1º de ESO a través de las “instrucciones de inicio de curso”. Se trata de un documento -una resolución- que todos los veranos se publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (Dogv) en el que, básicamente, se apunta cómo debe ser la organización y el funcionamiento de las diferentes etapas educativas. En muchos casos es un texto continuista, pero algunos cursos incluye novedades.

Este año entra en funcionamiento la nueva ley educativa estatal, la Lomloe, que empezará a implantarse en los niveles impares (como 1º de ESO). Esto ha obligado a todas las CC AA a renovar la normativa y la Conselleria de Educación publicó el 11 de agosto el decreto 107/22, de 5 de agosto, de organización y currículo de las enseñanzas de Educación Secundaria obligatoria. En él incluye los cambios en la nueva ley y también la obligatoriedad de ámbitos en 1º de ESO.

El Tsjcv no se pronuncia sobre si es una organización válida o no o si se puede obligar a los docentes a trabajar con materias agrupadas, pero considera que se publica tarde, teniendo en cuenta el inicio de curso (12 de septiembre) y que los centros no tendrán tiempo suficiente para prepararse, aunque lleven dos cursos aplicándolos.­ Por eso aplica la cautelarísima.

6. ¿Cuál es el actual escenario judicial?

El Tsjcv suspendió de forma cautelar el artículo 11.3 del decreto el pasado 18 de agosto y dejó sin efecto la agrupación obligatoria por ámbitos de conocimiento en 1º de ESO, a raíz de una denuncia del sindicato de UGT, uno de los minoritarios de la Mesa Sectorial de Educación.

La Conselleria de Educación alegó -entre otras cosas, que era un sistema que ya se aplicaba y que sería más complicado para los centros cambiar lo programado- pero, después, la Sala IV de la Contencioso-Administrativo ha ratificado su decisión y la mantiene. Ahora, Abogacía de la Generalitat tiene 30 días para presentar un recurso de casación ante la misma sala.

7. ¿Cómo afecta esto a la vuelta al cole?

Los centros educativos cerraron sus puertas a finales de julio con los grupos de alumnos organizados y repartidos entre el profesorado. También había docentes interinos que habían conseguido una plaza para impartir ámbitos este 2022-23. Si los centros deciden mantener su organización -lo que el Tsjcv permite de forma voluntaria-, no hay cambios.

Si deciden no impartir ámbitos y ofertar al alumnado las asignaturas habituales, este profesorado queda en el aire. Se trata de unos 519 docentes, según la conselleria. En un principio, la Administración apuntó que igual haría falta repetir la adjudicación, en la que participaron más de 12.000 personas, lo que supondría un ‘efecto dominó’ de la decisión judicial, aunque avanzaron que se buscaría una manera legal para no llegar a esto.

Ahora parece ser que se intentará que estos docentes permanezcan en el mismo centro que les fue adjudicado, realizando codocencia en las asignaturas que se decidan. Esto último aún está por confirmar, es la propuesta de Educación y hay una reunión con los sindicatos el lunes.

8. ¿Cómo se va a decidir si hacer ámbitos o no en 1º de ESO?

Nada más vuelva el profesorado a trabajar (1 de septiembre), los equipos directivos deben poner en marcha la maquinaria: hay que convocar un claustro (reunión de profesorado) para crear una propuesta sobre la cuestión y, después, convocar el consejo escolar (donde participan también las familias y el alumnado) para tomar la decisión final. Esto debe hacerse antes de 6 de septiembre a las 12:00 h, fecha que ha marcado la conselleria para que cada centro le comunique qué hará. El claustro debe convocarse con una antelación mínima de 24h y el consejo escolar, de 48 h.

Este es el caso de los centros públicos, en la concertada lo decide la titularidad del colegio y el equipo directivo, que también deben trasladar la decisión a conselleria, en el mismo plazo.

9. Argumentos a favor de los ámbitos

La Conselleria de Educación implantó los ámbitos en 1º de ESO tras el confinamiento, presentándolos como una manera de facilitar la transición de la Primaria a la Secundaria del alumnado, un salto siempre complicado que llegaba en un contexto más difícil aún, en 2020-21.

Asimismo, los defensores de los ámbitos explican que facilita trabajar por proyectos -lo que fomenta la Lomloe-, al ser asignaturas agrupadas que se estudian de forma transversal, y no contenidos compartimentados; por contar con más horas (al agrupar los minutos de cada materia); y por los beneficios de la codocencia, que obliga al profesorado a coordinarse.

Entre otras cosas, promueve el trabajo por competencias y el desarrollo conjunto de diferentes conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes (como la autonomía), y motiva al alumnado.

Los ámbitos son defendidos, entre otros agentes educativos, por la Confederación de Ampa Gonzalo Anaya, que cree que deberían implantarse en todos los niveles. Afirman que, si se analizan los datos de los centros, sí se ven mejoras en los resultados del alumnado.

10. Argumentos en contra de los ámbitos

Los detractores de los ámbitos, como los sindicatos y la plataforma creada, destacan, sobre todo, que los son impartidos por profesorado que no es especialista en todas las materias que integran el área, por lo que no puede profundizar en el contenido. Argumentan que el alumnado pierde conocimientos y que hay una bajada de nivel. De hecho, afirman que es una estrategia política para que se reduzca el número de suspensos entre el alumnado.

Critican, además, que se impongan y la conselleria no negociara su implantación, haciéndolos obligatorios en 1º de ESO sin mantener un diálogo con el profesorado ni escuchar sus reivindicaciones.

Creen que la decisión va contra la autonomía de los centros y también ataca la libertad de los docentes, y añaden que no hay estudios científicos que avalen las bondades de enseñar así.