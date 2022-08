El fantasma de la polio resurge en el primer mundo

La polio, esa enfermedad tan temida y que fue controlada aunque no erradicada gracias a la famosa vacuna del azucarillo, ha vuelto a poner en alerta a los países del primer mundo. La alarma ha saltado en Nueva York y Londres después de que hayan detectado restos del virus que provoca la enfermedad en las aguas residuales y se haya descubierto al menos un caso en la ciudad de los rascacielos.

El estudio genético de las muestras conseguidas en el alcantarillado ha dado pistas suficientes para saber cómo ha resurgido esta dolencia (sin cura y potencialmente mortal en niños). Los análisis concluyen que los restos en aguas residuales no son de personas infectadas que «importaran» la enfermedad de países donde el virus aún circula de forma «salvaje» como Pakistán sino que proceden de las heces de personas que han recibido la vacuna oral (la que se ponía en el terrón de azúcar).

La cuestión es que esta vacuna es de virus atenuado, es decir, aunque debilitado sí incluye el virus de la polio, que se puede rastrear en las heces de las personas que la reciben, incluso mucho tiempo después si el sujeto está inmunodeprimido. En España este tipo de inmunización se dejó de utilizar en 2004 por otra de tipo inactivada (que no lleva virus vivo) aunque en otros países se sigue utilizando por su facilidad de transporte y de almacenamiento.

La amenaza es «real»

El problema surge, como ha pasado, cuando estos restos de vacuna llegan a lugares donde hay bolsas de población mal vacunadas aunque sean del primer mundo porque sí pueden generar un brote. De hecho, los expertos han descubierto que tanto los virus hallados en las cloacas de Londres como otros de Israel y el caso de polio americano están conectados genéticamente (esta persona viajó por Polonia y Hungría antes de enfermar) lo que pone de manifiesto que el virus, aunque procedente de la vacuna oral, «está circulando ampliamente en áreas del mundo con elevados recursos económicos», alertan desde el comité de vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP) lo que supone que hay una amenaza real «en todo el mundo».

Ante esta situación, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés) ya se ha pronunciando asegurando que, si bien el riesgo es muy bajo para los vacunados, sí lo hay de que resurja la polio si «existen grupos de población no vacunados o con pautas incompletas». En Londres, Nueva York y otras ciudades del «primer mundo», pese a tener de forma global buenas coberturas, sigue habiendo diferencias importantes según barrios y condiciones socioeconómicas.

¿Revacunación también aquí?

Conscientes de ello, en Londres se ha decidido poner una dosis extra de vacuna inactivada de la polio a los niños de 1 a 9 años en todos los barrios. Porque no es lo mismo ser un territorio «libre de polio» que que la enfermedad haya sido erradicada, algo que todavía no se ha conseguido.

¿Esto significa que hay que ponerse en guardia aquí también? Los expertos lo descartan por el momento. Al menos en la C. Valenciana se da por hecho que el riesgo es muy bajo y que no habrá que tomar ninguna medida adicional (más allá de seguir atentos a la vigilancia epidemiológica) porque las coberturas vacunales son suficientemente altas. «Solo tendrían riesgo los no vacunados inmunodeprimidos y con nuestras coberturas nadie en la práctica», justifican expertos en vacunas de la Conselleria de Sanidad.

Y es que, aquí, a diferencia de lo que pasa en otros países del primer mundo, no se dan esas grandes brechas de personas sin vacunar. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2020 el 98,3 de niños de un año ya habían recibido sus dos primeras dosis y el 94,9 habían recibido tres de las cuatro. Por encima del 90 % se considera que la protección está asegurada. «Si las coberturas vacunales son altas, y lo son, no debería de pasar nada pero si bajaran, sí existiría riesgo», como se ha visto en Nueva York, explica María Garcés-Sánchez, pediatra de atención primaria y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

El riesgo por los desplazados

Eso sí, la especialista en vacunas recuerda que más allá del riesgo que suponen los restos vacunales hay que tener en cuenta la «amenaza» que suponen los casos importados de zonas «no libres de polio» o de países donde ahora no se está vacunando de forma correcta como por ejemplo países en guerra como Ucrania.

«El riesgo inherente de brote en estos casos sería muy complicado pero si hay circulación del virus siempre es posible», de ahí que la propia AEP haya pedido incrementar la vigilancia sobre las personas o grupos que llegan a territorio español «infrainmunizados». «Hay que hacer un control de llegadas y al igual que se está haciendo con covid o sarampión, asegurarnos de que a las personas desplazadas se les ofrecen las vacunas necesaria», explica.

¿Cómo es la enfermedad?

Es muy contagiosa, tanto como la varicela, afecta sobre todo a los niños menores de cinco años y se transmite fácilmente de persona a persona por vía fecal, oral y respiratoria. La infección habitualmente es asintomática, en el 95 % de los casos, o cursa con astenia, anorexia y malestar general. Según la OMS, una de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible (generalmente de las piernas), y un 5% a 10% de estos casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios.

Incidencia en España

Según el Ministerio de Sanidad, los casos de polio pasaron de ser más de 2.000 en 1963 a casi cero tras la introducción de las primeras vacunas. El último caso endémico de polio se dio en 1988 y en 2005 se registró el último caso importado. En 1997 se puso en marcha el Sistema de Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años para monitorizar la situación de territorio «libre de polio».