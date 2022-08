Una marea de solidaridad sin precedentes que afloja tras 6 meses

La noticia de la invasión rusa a Ucrania y la salida de desplazadas de la guerra despertó una marea de solidaridad en la Comunitat Valenciana sin precedentes. Los esfuerzos han sido más que evidentes. Pero los seis meses que han pasado desde ese fatídico 24 de febrero empiezan a pasar factura.

«Hemos notado las dificultades económicas para poder desplazar a las personas, tanto en un sentido como en otro. Nos lo siguen pidiendo, pero ya no podemos cubrirlos», reconoce Clara Arnal, presidenta de la Fundación Juntos por la Vida. La ONG valenciana se financia con las aportaciones de los socios y las donaciones privadas.

También han tenido que realojar a algunas familias, acogidas por valencianos y valencianas, que ya no podían disponer del recurso que tenían al principio. No obstante, no cesan en su empeño por garantizarles un apoyo psicosocial, la escolarización de los menores, cursos de formación, contratos de trabajo, alojamientos seguros en Ucrania y un largo etcétera.

Desde Cruz Roja, a nivel estatal, sienten que el sistema humanitario está «al límite». En la Comunitat Valenciana, la entidad ha atendido a más de 25.290 refugiados de Ucrania. En Alicante, la cifra asciende a más de 20.800 personas en la provincia. Los mecanismos de acogida, transmiten a este diario fuentes de la organización, ya se han reforzado.

Un ánimo que no decae

«La pasión de los ucranianos por su país sale de la lógica», afirma Pablo Gil, cónsul honorario de Ucrania en València. Las asociaciones ucranianas se han volcado con los suyos. «Lo normal es que seis meses después, con la intensidad de coordinar la acogida y la ayuda humanitaria, tuvieran el síndrome del burnout (estrés prolongado). Pero aguantan, los veo con ganas y motivados», añade. Una sensación que pudo comprobar en la celebración este miércoles, en la ciudad de Alicante, del Día de la Independencia de Ucrania, coincidiendo con los seis meses de guerra. «Fue multitudinario», detalla.