Pagar donde no llegue el seguro y un veterinario durante los festejos

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, anunció ayer a Levante-EMV que su principal propuesta en la Comisión Consultiva de Festejos Taurinos del lunes no tendrá que ver tanto con la seguridad de los «bous» sino con sus consecuencias. «El seguro obligatorio que establece el reglamento se ha quedado desactualizado y la cobertura mínima de indemnización por accidentes de 6.000 euros es insuficiente», señaló. «A los alcaldes nos preocupa que los seguros no quieren cubrir los festejos, así que voy a pedir a la Generalitat que asuma los costes de atención que no entren en el seguro».

En cuanto al resto de miembros de la comisión, tanto los representantes del Colegio de Arquitectos como el de Médicos señalaron ayer a este periódico que su presencia el lunes se centrará en mostrar su preocupación por las muertes registradas y reclamar el cumplimiento de la actual normativa. El representante del Colegio de Veterinarios, por su parte, reclamará la presencia de un profesional de esta especialidad durante los festejos para avalar el bienestar de los toros, una medida a la que se había comprometido la Generalitat y que finalmente se descartó por el coste económico que podría suponerle a las comisiones que organizan los «bous».