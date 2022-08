Un presente sin salidas fuerza la vuelta a casa

«Vuelvo a Ucrania la semana que viene». Estas son las primeras palabras que pronuncia M. nada más presentarse. Llegó el pasado 7 de marzo a València. Viajaba con su madre y sus dos hijos pequeños. Hizo un primer trayecto hasta Budapest, donde les esperaban su hermana y su cuñado para traerles en coche hasta la capital del Túria. Con ellos se han estado alojando hasta ahora. Seis meses después de ese 24 de febrero en el que Rusia dio comienzo a su invasión, ya no aguantan más. «Pensábamos que iban a ser uno o dos meses, pero ya es mucho tiempo. No he encontrado casa, las que hay valen más de lo que yo puedo pagar», reconoce a Levante-EM.

Tampoco ha sido sencillo encontrar un empleo. Homologar su título de enfermería requiere años. «Fui a los servicios sociales para buscar un trabajo en el que no tuviera que hablar mucho. Colocar productos en un tienda, por ejemplo. Pero en muchos sitios me rechazan porque no sé el idioma», explica. A fuerza de intentarlo, consiguió un empleo de limipieza. Un día a la semana, seis horas, a ocho euros cada una. «Es muy poco. Tengo que pagar la ropa, la comida, el teléfono, las tarjetas para el transporte público. No solo para mí, también para mi madre y mis hijos», apunta. La situación en el piso tampoco es sencilla: son siete en una vivienda pequeña con dos habitaciones.

Por eso, aunque le gustaría vivir aquí, ha tomado la decisión de regresar a Ivano-Frankivsk, su ciudad. «Aquí estoy sola, no puedo pagarlo todo. En Ucrania, mi casa esta bien. Allí se quedó mi marido. También mi padre. Ahora mismo no hay bombas, pero nos preocupa la central nuclear de Zaporiyia», admite.

Este no es un caso aislado. Hace ya semanas que las asociaciones reciben peticiones de las familias ucranianas refugiadas en la Comunitat Valenciana, en su mayoría mujeres jóvenes con sus niños, para viajar de vuelta a casa. Son conscientes del riesgo que asumen. La guerra no ha acabado. Pero la sensación general es que el conflicto está controlado. Al menos en algunas zonas. Sin hablar el idioma, o incluso dominando el castellano, encontar trabajo es muy difícil. Más todavía pagar un alquiler. Tan siquiera que se lo concedan porque no cumplen con los requisitos que piden los propietarios. Construir un presente, por tanto, se complica. El futuro es todavía más incierto. Y el recuerdo de lo que han dejado atrás a veces es suficiente para vencer el miedo a las bombas. No obstante, la recomendación sigue siendo no volver.

«Es una decisión personal, pero Ucrania es un país en guerra y sigue siendo arriesgado. Además, la mayoría ha venido con menores. Por eso, siempre que tengo la oportunidad intento convencerles de que no lo hagan. Pero entiendo las razones», comparte Pablo Gil, cónsul honorario de Ucrania en València. Las principales: el acceso a la vivienda, conseguir un trabajo y la cuestión del idioma.

Sin un suelo, no pueden pagar una casa, pero cobrarlo tampoco les asegura nada. «No cuentan con un histórico bancario. Aunque trabajen tienen una o dos nóminas, a veces contratos temporales. No tienen nada que de sensación de continuidad. También les piden fianza o meses por adelantado», afirma. Un problema que tratan solucionar junto al Instituto Valenciano de Finanzas. Asimismo, aquellos alojados en recursos de emergencia se pueden exponer a perder su sitio si consiguen un contrato laboral y empiezan a disponer de bienes económicos. «Puedes tener trabajo y no tener vivienda. Por eso, es vital resolver el tema del alojamiento», añade.

Una preocupación en la que la solidaridad ha jugado un papel importante. Los ejemplos son innumerables. Las familias acogedoras de la Fundación Juntos por la Vida han hecho un esfuerzo enorme todos estos meses. Han abiertos las puertas de su casa y han hecho todo lo posible para que puedan integrarse en la sociedad valenciana y en el mundo laboral. Pero los obstáculos son muy grandes. «Son muchos meses y hay dificultad de integración para muchas personas, sobre todo por el idioma y la inserción en los entornos laborales. Esto es lo que hace que quieran retornar. Aunque no en todos los casos», subraya Clara Arnal, presidenta de la ONG valenciana.

Iryna Zavadylenko, de 27 años, formaba parte de pequeña del programa de acogimiento que puso en marcha la asociación hace 25 años. En abril, volvió a reencontrarse con una de sus familias de acogida, acompañada por sus dos hijos, de3 y 9 años, y su cuñada, que también tiene un bebé. A través de unos amigos, les facilitaron un piso en el Puerto de Sagunto, donde han estado viviendo, pero las condiciones de la propietaria cambiaban en septiembre. También ha conseguido un trabajo en una heladería regentada por ucranianos dos días a la semana.

La decisión está tomada

«Nos ha ayudado mucho la familia de acogida. Sin ella habría sido muy difícil, los precios están subiendo una animalada», declara. Iryna conoce las dificultades para conseguir un alquiler o firmar un contrato laboral. Por eso, su agradecimiento es muy grande. Un sentimiento que comparte también Anastasiia Zavorotnia, que con tan solo 17 años se desplazó hasta València. Pero la decisión de regresar ya está tomada en ambos casos. La joven, de hecho, retornó a principios de este mes. «Prefieren volver a casa porque lo que se está viendo es que el conflicto se va a prolongar a lo largo de los meses», indica Arnal.

En el caso de Iryna, su zona, Slavutich (muy próxima a Chernóbil), está «más o menos tranquila». Aunque las sirenas continúan sonando. También en la región de Anastasiia, en Ivankiv. «Antes nos decían que nos quedáramos, que nos esperáramos un poco aquí, pero ahora nos dicen que volvamos», asegura Iryna, también preocupada por su cuñado, al que creen prisionero, y con el que no han podido contactar desde el 30 de marzo. «Si volvemos tenemos que estar pendientes de las noticias. Estamos en la frontera con Bielorrusia», subraya. Pero su sitio está allí. «Echamos de menos a la familia que hay en Ucrania. Los niños están pidiendo siempre ir a casa», admite Iryna.

Arriba, los 50 menores ucranianos del campamento de Juntos por la Vida vuelven a casa. A la izquierda, Iryna y su cuñada, junto a sus hijos.