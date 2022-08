Según consta en el informe de la ola de calor emitido por el Servei Meteorològic de Catalunya el 28 de julio ha habido varios récords de calor en la Europa Atlántica, por primera vez en la historia instrumental se han superado los 40ºC en Inglaterra, la temperatura máxima del día 19 de julio fue de 40,2ºC en el observatorio de Heathrow, es un aeropuerto de Londres, el más cálido. El récord de Inglaterra se produjo en el observatorio de Coningsby, 40,3ºC, se encuentra a unos 110 km al norte de Londres. En el centro de Londres existe un observatorio de Wunderground que el día 19 tenía una temperatura máxima de 39,4ºC y una temperatura mínima de 23,0ºC, con una anomalía térmica positiva de 13,7ºC. La temperatura media es de 31,2ºC el día 19 y la temperatura media climática de Londres es de 17,5ºC en julio. En esta estación céntrica londinense la temperatura media de los primeros 17 días de julio fue de 22,9ºC, valor idéntico al de la ciudad de Girona, debemos decir que en Girona la media es de 29,0ºC en el centro. Por tanto es como si Girona tuviera un julio como el normal de Sevilla y en Londres un verano parecido al de Girona, el cambio climático ya lo tenemos aquí. En Nantes la temperatura máxima alcanzó 42,0ºc, valor récord. En el pueblo de Pornic, situado unos 5 km al este del mar Cantábrico, a 47ºN, la temperatura máxima fue de 48,4ºC, este observatorio del País del Loira, cercano al sur de Bretaña, me parece descabellado, pero este dato sale publicada en la página web de Weather Underground. En Ourense la temperatura máxima absoluta fue de 44,1ºC, no 43,2ºC, como comenté en otro artículo reciente, en Pinhao, en el noreste de Portugal, se alcanzó la temperatura máxima absoluta de la Península Ibérica el día 15 de julio, con 47,0 ºC. Cerca de Pinhao en Mirandela (Portugal) la máxima fue de 45,2ºC. Otras máximas son los 39,3ºC de Brest (récord), 39ºC en París (no es récord), 40,1ºC en Hamburgo, 42,6ºC en Biscarrose, cerca de Burdeos, 40,4ºC Dieppe (norte de Francia, cerca del paso de Calais), 35,1ºC Kelso (Escocia), 40,5ºC Rennes (Bretaña). La ola de calor del día 15 de julio de España impulsada por una DANA se desplazó los días 18 y 19 de julio hacia el oeste y norte de Francia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica y oeste de Alemania.