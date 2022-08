Derrocha desparpajo y se nota su alegría al otro lado del WhatsApp. Es la de un joven que inicia una nueva vida en Nueva York (EE UU) y donde, además, podrá dedicarse a lo que le gusta durante, al menos, cinco años. Rafah Hajjar (Casinos, 1999) ya ocupó titulares de este periódico hace unos cursos: ganó la medalla de oro de las Olimpiadas Matemáticas en 2017 y, el mismo curso, fue el segundo mejor alumno de la selectividad en la Comunitat Valenciana, el primero de la provincia de València, con un 13,92 sobre 14.

Ahora, va a iniciar un doctorado en Matemáticas en la Universidad de Columbia (Estados Unidos), tras haber finalizado el doble grado en Matemáticas y Física en la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Es uno de los seis valencianos que ha obtenido una de las becas de la Fundación La Caixa, que celebran su 40 aniversario y mantienen su objetivo de fomentar el talento de los estudiantes más excelentes mediante la ampliación de su formación en las mejores universidades del mundo.

«Estoy muy contento porque me voy a dedicar a lo que sé que realmente me gusta. Tuve dudas sobre si ir a una empresa —porque en el sector privado se gana más dinero— pero lo importante es ser feliz, el resto es secundario. Tengo muchas ganas y cuanto más mundo visite, mejor», afirma a este periódico.

El joven de Casinos ya conocía EE UU, pues estuvo en la Duke University (Carolina del Norte) para realizar su Trabajo Final de Grado (TFG), y tenía ganas de volver. Antes de iniciar la carrera explicó a este periódico que no tenía muy claro su futuro, aunque ya pensaba en la investigación, una decisión que ahora es firme. «Surgen las dudas sobre si hacer investigación o trabajar, y eso depende de cada uno, pero si te motivan, tienes interés y devoción por las matemáticas —como tengo yo—, hay que tirar adelante, porque vale la pena», asegura el joven.

«Hay gente a la que le gustan las matemáticas, pero igual piensa que es algo de frikis o de no tener amigos… en la carrera he conocido gente de lo más social del mundo y no lo cambiaría por nada. Si les gustan las matemáticas, que empiecen pronto a presentarse a olimpiadas y cosas así, para ver si se lo pasan bien», da como consejo a los más jóvenes.

Él, de hecho, participó en las olimpiadas y también formó parte del programa Estalmat, de estímulo al talento matemático durante la ESO. «En el sistema educativo que tenemos, las matemáticas se enseñan para sobrevivir, no para la gente a la que le gusta. Las del instituto hacen que pierdas el interés, pero son mucho más y eso lo aprendes en las olimpiadas o Estalmat», asegura.

Inspiración, papel y bolígrafo

Ahora Rafah se centrará en la investigación sobre la teoría de los números. «En matemáticas no hacen falta laboratorios ni mucho material: solo un ordenador para acceder a artículos que te inspiren y boli y papel. Me motiva mucho, porque da mucha satisfacción probar algo que cuesta y conseguir avances», afirma, aunque reconoce que ha tenido que irse de España, donde aún hay mucha precariedad en este campo, lo que provocó fuga de talentos.

Sobre la beca de la Fundación «la Caixa» destaca que «no solo es un apoyo económico, sino que lo más importante es el apoyo social que te dan, con eventos donde conoces gente que estudia cosas parecidas por todo el mundo». En total, la entidad ha concedido este año 120 becas de posgrado, seis de ellas a valencianos. Junto a Rafah: María Armero, Francesc Teodoro, Carles Falcó, Javier Reig y Lucía Castelló.