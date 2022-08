Los alcaldes preparan las nuevas cuentas entre la incertidumbre

Con el inicio del curso político tras el periodo estival, las administraciones locales comienzan a pintar los primeros trazos de los presupuestos del próximo ejercicio. El complejo escenario actual, con una inflación descontrolada y una crisis energética, invita a los alcaldes de las nueve principales ciudades valencianas a moverse entre la contención del gasto y la congelación de tributos. A pesar de ese contexto, el programa europeo Next Generation y el hecho de que, paradójicamente, los ayuntamientos mantienen en la actualidad las cuentas más saneadas de la última década, permiten pisar el acelerador en la ejecución de proyectos antes de la cita con las urnas, prevista para mayo de 2023.

Una situación que tienen muy presente en Gandia. Su concejal de Economía y Hacienda, Salvador Gregori (PSPV), es consciente de que una parte del presupuesto no se ejecutará. No obstante, se atenderán todas las obligaciones contractuales, así como las inversiones ligadas a los fondos Next Generation con tal de cumplir con las exigencias de la Unión Europea, asegura.

Gandia está sujeta a un plan de ajustes y tiene una deuda en estos momentos de 270 millones de euros. El consistorio anunció que para el final de la legislatura sería de 260, pero finalmente será de 265. La decisión del ministerio de posponer la amortización de 2023 dará al ayuntamiento un poco de oxígeno, que aún pudiendo retrasar la devolución de 10 millones, ha decidido remitir 5 durante el próximo año.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo (PSPV), que gobierna con mayoría absoluta, anunció recientemente que ya había firmado la disposición con la que se inicia la elaboración de los presupuestos. El concejal de Hacienda, Roberto Usina, apunta que «el gasto social y las inversiones en infraestructuras y servicios públicos» serán las líneas generales. La situación económica y social no será obviada en los presupuestos. En este sentido, Usina afirma que se centrarán en apoyar medidas que ayuden a paliar los efectos del periodo de inflación apostando por becas y ayudas y manteniendo los tributos municipales congelados.

Más difícil es la situación en Alicante, gobernada por Luis Barcala (PP). Se trata de uno de los municipios donde más complicado parece que se llegue a dar luz verde a los presupuestos para 2023. Fuentes municipales evitan concretar si el ayuntamiento podrá seguir apostando por unas cuentas expansivas como las que están en vigor, que ascienden a 313 millones de euros y conllevan una subida del 112 % en inversiones. La suspensión de las reglas fiscales posibilita ese incremento en el gasto. Contemplar «todos los escenarios posibles» es lo único que apunta el consistorio, si bien aprobar las cuentas será prácticamente imposible si se continúa la senda de los últimos años, cuando se han validado en pleno, como pronto, a finales de marzo, lo que supondría hacerlo en la antesala de la campaña electoral.

Muy distinta es la situación en Torrent, gobernado por el PSPV y Ciudadanos, donde prevén que los presupuestos para 2023 estén aprobados antes de fin de año. Su alcalde, Jesús Ros (PSPV), señala que las cuentas tendrán que ser muy realistas, a vista de la situación socioeconómica, y así se lo manifestó a los concejales jefes de área. Está previsto que parte de los fondos europeos que reciban se destinen a la renovación del casco antiguo de la ciudad. Además, confirma que este año tampoco subirán los impuestos, una situación que se viene repitiendo en el municipio desde 2015.

En Elx, su alcalde, Carlos González (PSPV), advierte que la inflación será uno de los principales condicionantes y sus derivadas influirán en diversos capítulos. Por un lado, habrá que esperar a la decisión del Gobierno central sobre las retribuciones del personal municipal de cara al próximo año. ¿Cómo se va a compensar a los funcionarios por la subida del IPC? Eso es algo que, según González, tendría un coste extraordinario. Otro de los efectos a tener en cuenta es comprobar cómo afecta la inflación a determinados contratos de servicios que se prestan en la ciudad; revisar las contratas que están indexadas al IPC y hacer números. La temida inflación también podrá tener efectos en las obras que están comprometidas y que, en algunos casos, deberán someterse a revisiones de precio. No obstante, el munícipe defiende que el erario municipal está en forma (este año se han amortizado los seis millones de deuda que quedaban pendientes) y, por tanto, habrá capacidad inversora, sin descartar la posibilidad de financiar actuaciones. Los impuestos no se tocarán, seguirán congelados. «Apostamos por la moderación fiscal, y más en el contexto en el que nos vamos a desenvolver», destaca González.

También el alcalde de Benidorm, Toni Pérez (PP), subraya que en los tiempos que corren la baja fiscalidad se hace imprescindible, pero eso es algo que no impide que se impulsen unas cuentas con vocación expansiva. Se dispondrán fondos para ayudas sociales y para sostener al tejido productivo en la situación de crisis energética, pero se combinará un capítulo de inversiones que asegura que será potente. Todo ello unido a los fondos europeos, pues los principales ayuntamientos alicantinos han pedido más de 125 millones de euros en ayudas a la UE para mejorar las ciudades a través de más de medio centenar de iniciativas.

València también prevé unos presupuestos expansivos, en la línea de los aprobados el año anterior. La decisión del Gobierno de perdonar a los ayuntamientos la deuda provocada por los desajustes presupuestarios debido a la pandemia, la llegada de los fondos europeos y el aumento de la recaudación con respecto a 2021, permitirán a la capital, gobernada por Compromís y PSPV, tener un mayor presupuesto que en años anteriores. Según confirma el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán (PSPV), los impuestos seguirán congelados durante el curso que viene, y las cuentas estarán aprobadas antes de 2023.

No pasa en todos los sitios. Torrevieja y Orihuela inician este proceso sin haber aún aprobado los de 2022, aunque la casuística del retraso es muy diferente.

En Torrevieja, gobernada por Eduardo Dolón (PP), el equipo de gobierno sostiene que no se han aprobado las cuentas, principalmente, por el conflicto que supuso el cambio en la recaudación de las plusvalías tras la sentencia del Constitucional.

El edil de Hacienda, Domingo Paredes, explica que se ha calculado que la recaudación por ese concepto disminuirá hasta 8 millones de los 22 que se venían ingresando. Con todo, no renuncian a aprobar las cuentas de 2022, aunque si se echa el tiempo encima, podrían apuntar ya a las de 2023. Mantendrán la línea del presupuesto en vigor: expansivo en cuanto al gasto para ciudadanos y servicios, pero ajustando, asegura, partidas genéricas y manteniendo servicios. Y ni hablar de subidas de impuestos.

En el caso de Orihuela, las cuentas en vigor están prorrogadas desde 2018 y los nuevos socios de gobierno, PSPV y Ciudadanos, tratan de sacar las de este año a contrarreloj. La alcaldesa, Carolina Gracia (PSPV), apuesta por la prudencia, por la contención en el gasto porque llegará un momento en el que no se prorrogue la exención de las reglas fiscales que dicta el Gobierno y, «si ahora te pasas con el gasto, luego habrá que hacer ajustes». Aún así, subraya que las cuentas están saneadas y eso permite acometer inversiones con fondos propios o con financiación.