"La jornada partida es mejor para la atención del alumnado"

¿Se ha perdido con la nueva ley educativa, la Lomloe, una oportunidad para hablar de los tiempos, los horarios y los calendarios escolares?

En parte sí y en parte no. Una nueva ley siempre es una oportunidad para establecer un marco sobre cuestiones relevantes, pero si no se ha implementado es porque no hay consenso. Se deja pasar ese tren, aunque queda la puerta abierta porque la ley establece claramente que prima el interés del menor y tenemos claro que la mala organización del horario tiene efectos en la salud y el aprendizaje del alumnado. Las administraciones educativas deberían hacer un estudio y no dejarlo solo en manos de la sociedad civil.

Durante los últimos cursos (ya antes de la pandemia) muchos centros han pasado a jornada continua. ¿Es mejor para el alumnado?

No hay un consenso rotundo ni estudios que corroboren que sea mejor la jornada continua que la partida, ni que mejore el rendimiento. Algunos, incluso, dicen que baja el rendimiento o la nota media. La atención del alumnado tiene oscilaciones: hay un pico a media mañana, baja a mediodía y vuelve a subir por la tarde. Con esto, el horario partido sería el mejor. En el proyecto «Time» hemos demostrado que con la jornada partida hay menos tareas escolares: si el alumnado debe hacer más esfuerzo para llegar a las mismas puntuaciones que los otros, es que no se rinde en horario escolar y eso se compensa con más deberes, como parece que pasa en la continua.

Es una cuestión que genera mucho debate...

Es complejo y a veces se hace con una visión muy particularista del profesorado (muy de aula, no de conjunto). En mis charlas he visto que el profesorado con más trayectoria veía más problemática la jornada continua, y los jóvenes apuestan más, porque también son los que tienen niños más pequeños o se desplazan a otros municipios... y necesitan conciliar. Algunas familias quieren la tarde libre para actividades de pago, que otras no pueden costear y ahí se crea desigualdad.

¿La escuela empieza demasiado pronto por las mañanas?

En España tenemos la fantasía de que nuestras mañanas son más largas que el resto del mundo. Parece que nos despertamos a la misma hora —aunque es una o dos horas antes de la real, por el desfase con el sol—, pero comemos igual que el resto de Europa. Todos los días nuestro reloj interno se sincroniza con el sol, pero nos forzamos y nos acostumbramos a las secuelas y el «jet lag» social permanente. Nos torturamos con el despertador y las familias ejecutamos el mandato de los horarios de las escuelas.

¿Cómo afecta ese «jet lag» social en el crecimiento y aprendizaje?

Hay gente que funciona mejor de mañana; otras personas son vespertinas (alargan más por la noche y se levantan más tarde); y hay un grupo intermedio. Tienen más «jet lag» los vespertinos, que aumentan con la edad: tienen más déficit de notas y hay mayor índice de tabaquismo, alcoholismo y sobrepeso en estos jóvenes. Con exámenes por la tarde, este alumnado rinde mejor y no se perjudica al matutino, porque aún está dentro de su horario de actividad. En Secundaria deberían entrar a las 10:00 o las 11:00 h y les hacemos ir antes que en Primaria. Las primeras horas las aprovechan pocos y el trabajo del profesorado no es eficiente si damos clase cuando el alumnado no es receptivo.

¿Y el debate de los deberes? Este sí que está más encima de la mesa...

Yo soy partidario de que no tendrían que haber deberes, pasan suficientes horas en el centro escolar. Enviar tareas de casa es privatizar una función que es pública y que se deriva a si las familias ayudan o pueden costear academias; eso es desigualdad. El problema es que se dejen de hacer cosas obligatorias y se hagan fuera del colegio; eso no pasa con el trabajo.

¿Se suele abusar de las extraescolares, como recurso para conciliar hasta que los padres o madres acaban de trabajar y pueden recoger a sus hijos?

Hay dos modelos: muchas veces son el recurso para ajustar la conciliación; y otras hay familias que piensan que la escuela es la base y quieren que sus hijos hagan más cosas. Siempre debe primar el criterio del menor, con actividades positivas para ellos que debería ofertar el colegio para que estén articuladas con el resto. También hay cuestiones absurdas, como pagar sueldos de profesores de inglés en los colegios y luego ir a academias, estamos duplicando recursos. Debe haber un equilibrio y dejarles tiempo para relacionarse con los amigos, la familia, estar tranquilos, aburrirse... No deben ir con todo el tiempo tasado, hay que racionalizar las extraescolares.

España tiene más carga lectiva, más vacaciones que otros países (sobre todo en verano) y jornadas lectivas más largas. ¿Qué solución hay, con nuestro clima y cuando parece que avanzar el inicio de curso no es una opción?

El clima afecta a cuándo se puede estar en la escuela y cuándo no, pero tampoco es igual en toda España. Las escuelas son los únicos edificios públicos sin climatización. Habría que priorizar el bienestar —los niños lo merecen— y replantearse la arquitectura escolar para que sea más habitable, además de potenciar las clases al aire libre y las salidas... España tiene 11 semanas libres en verano, estamos en el tercer grupo, entre las seis de algún länder alemán y las 15 de Albania. Tenemos 175 días lectivos; Albania y Malta, 165; y Dinamarca e Italia, 200 días lectivos. Somos de los que más horas lectivas tenemos pero menos días, por eso el horario español se caracteriza por jornadas muy intensivas y, además, rizamos el rizo y las comprimimos aún más con la continua.

En la C.Valenciana se está implantando el nivel de 2 años en colegios públicos. ¿Cómo debería ser el horario de estos escolares?

Desde los dos años y hasta los 12 se espera que pasen las mismas horas en un aula, mientras que en otros países no, aumenta conforme crecen. Algún estudio dice que empiezan a dormir menos horas de las que necesitan cuando se escolarizan. La escuela empieza demasiado pronto, incluso para los pequeños, y eso no tiene sentido. La siesta debe seguir en todo Infantil y no obligarlos a comer en el horario de la jornada continua, eso va en contra de los ritmos. Se aplica un modelo que replica a la Primaria, y tiene concepción de educación obligatoria cuando no lo es. Hay una mala influencia de otras etapas y eso se debería repensar mucho. En otros sitios hay modelos que apuestan por horarios de entrada flexibles y las familias que no deben conciliar pueden ir más tarde al colegio.