"No cambia nada", "no nos implica", "todo sigue igual". Son algunas de las expresiones utilizadas por PP, Cs y Vox al ser preguntados por las declaraciones de la menor tutelada que sufrió abusos de un educador del centro en el que se encontraba. "Siento que me han utilizado y luego me han dejado tirada", indicó la joven a Levante-EMV, unas palabras que para los tres partidos de la oposición en las Corts no alejan en nada la implicación de Mónica Oltra por la que acabó dimitiendo. "Hay una realidad judicial", justifican.

Si para Compromís las declaraciones de la víctima de abusos se han convertido en una forma de dar la razón a la coalición en la tesis de la "cacería de la extrema derecha" contra la vicepresidenta, los partidos de la derecha prefieren no juntar ambos asuntos. "Esto no tiene nada que ver con el abuso ni con el procedimiento a la conselleria, es amarillismo", expresó al respecto la síndica del PP, María José Catalá, que evitó hacer comentarios. "Hoy hay una sentencia de siete magistrados y un proceso judicial con un informe de la Fiscalía lo suficientemente duro como para merecer respeto", añadió Catalá. De hecho, el PP indicó que continuará con la línea de trabajo prevista sin que las quejas de la menor influyan en su hoja de ruta. La próxima semana, la síndica adjunta, Elena Bastidas, comparecerá en la comisión de peticiones de la Unión Europea por el asunto de los menores tutelados y tras la declaración de Oltra en el juzgado decidirá si ejerce de acusación popular. "No sabía quién era Mónica Oltra, solo que era alguien importante" Esta acusación ya la ejerce Vox. La formación de extrema derecha también marcó distancia con las declaraciones de la víctima ("no las he visto exactamente", argumentó la síndica del partido, Ana Vega) y precisó que "no nos implica". "Vamos a seguir en la misma línea", insistió la portavoz del partido intentando desligar la acusaciones de la víctima de sentirse aprovechada por parte de Cristina Seguí, vinculada en los inicios del partido. Vox se escuda en que la menor tiene su propia defensa legal y que ellos van, por otra parte, como acusación particular. El regate a las declaraciones de la menor sirvió para que el PSPV criticara al principal partido de la oposición. "Intenta el escapismo", señaló la síndica socialista, Ana Barceló, que calificó los reproches entre la familia de la víctima, "la derecha y la ultraderecha" de "vergonzosos". "Me parece curioso que el PP ya no la mencione ni por su nombre y que ha pasado de hablar de desprotección a evitar pronunciarse porque es amarillismo", añadió la portavoz del PSPV en las Corts. Compromís confía en que la Justicia acelere los plazos para demostrar la "cacería política contra Oltra" El 'caso Oltra', sin embargo, sigue generando reacciones tímidas en el Botànic más allá de Compromís. "Teníamos muy clara la honorabilidad de Oltra y se está demostrando", insistió el síndic adjunto, Carles Esteve. "Respetamos los tiempos de la justicia", se escudó por su parte Barceló tras sus críticas al PP. En el procedimiento judicial también se resguardó la síndica de Unides Podem y la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas. "Todo el sistema judicial deberá hacer su trabajo y nosotros esperar las conclusiones", aseguró este martes. Situación de los menores Sus palabras como representante del Ejecutivo autonómico tuvieron un tono mucho menos reivindicativo que las que utilizó más como opinión personal en sus redes sociales donde calificó el caso de Mónica Oltra de lawfare, es decir, de persecución a través de los tribunales. Por otra parte, y sobre la situación de los dos hijos de la joven víctima de los abusos y el expdiente sobre una presunta desprotección de los niños, Mas ha indicado que la Conselleria de Igualdad está esperando el informe de los Servicios Sociales municipales del lugar donde residen, que debe dar "una serie de valoraciones" para que lo valore a su vez la Comisión de Protección, que es la que se encarga de la decisión final. "Mientras no esté el informe no podemos valorar nada", ha dicho, y ha afirmado desconocer si los Servicios Sociales están tardando más o menos que en otros casos. En todo caso, ha subrayado que desde Igualdad "no nos podemos mover por presión mediática y actuamos como en cualquier otro caso". "Esperamos el informe y activaremos con toda la seriedad posible la Comisión cuando llegue", ha dicho.