Los movimientos en Podem y Cs calientan el inicio de curso electoral a izquierda y derecha

La agenda de la semana delata que el curso político enciende motores. Junta de síndics en las Corts, reunión de las direcciones de los partidos y pleno del Consell son los primeros envites en un año en el que la cuenta atrás de nueve meses para las elecciones ya está en marcha. Y mientras la actividad institucional se despereza, los movimientos internos de los partidos, con turbulencias, salidas e incorporaciones a izquierda y derecha, marcan el inicio de temporada como si del mercado de fichajes futbolístico antes de empezar la liga de fútbol se tratara.

En la parte izquierda del tablero, un ex de Podem, alto cargo en la Generalitat hasta mayo y exsecretario general en Castelló hasta 2018, César Jiménez, reforzará a Compromís en las Corts como nuevo asesor mientras en la derecha, varios cargos de Ciudadanos han abierto una brecha interna por el proceso de refundación del partido y reclaman la dimisión del actual Comité Ejecutivo, que encabeza Inés Arrimadas, y en el que está la coordinadora valenciana, María Muñoz. Cómo relacionarse con el PP antes de las elecciones es uno de los puntos clave.

Las dos acciones se encuentran desconectadas entre sí más allá de la coincidencia temporal, pero tienen en común que tanto los naranjas como los morados son la pata más débil dentro de su bloque ideológico. Aunque con situaciones diferentes, mucho más delicada en el caso de Ciudadanos, ambas formaciones son importantes caladeros de votos para los partidos más cercanos, más de 200.000 en el caso de Podem (que concurrió coaligado con EU) y más de 460.000 en el caso de Cs, aunque hundido ahora en las encuestas.

Es de esta mala situación demoscópica, con caída desde 2019, de la que se nutre la plataforma crítica Somos Cs. En ella están la vicealcaldesa de Alicante y exsíndica del partido en Corts, Mari Carmen Sánchez, el portavoz naranja en la Diputación de Alicante, Javier Gutiérrez, y el exdiputado autonómico y ahora en la Diputación de Valencia, Juan Córdoba. Este grupo de representantes y afiliados reclama la celebración de una asamblea general extraordinaria que tome decisiones sobre la estructura de mando y la línea del partido frente al proceso de refundación.

El texto de Somos Cs, con importante penetración en Alicante, evidencia las "dos almas" del partido. Una de ellas, la de las direcciones autonómica y estatal, abogaría por una refundación y mantener un proyecto independiente con candidatura propia. La otra reclama cambios en la cúpula, reivindica la figura de Albert Rivera, cuestiona a Arrimadas, critica los pactos con el PSOE a nivel estatal y municipal (han firmado mociones de censura en Orihuela y Rocafort) y vería con buenos ojos la posibilidad de pactar una lista conjunta con el PP ante la posibilidad de no alcanzar el 5 % mínimo para entrar en las Corts.

Cómo se presente Ciudadanos a los comicios podría repercutir en el resultado final del parlamento valenciano y en quién gobierne la Generalitat. El objetivo del PP es aglutinar todos los votos del centroderecha, un plan que podría tener fugas en caso de que Cs se presentase de manera independiente. Más todavía si la formación no alcanza el 5 % y todas esas papeletas susceptibles de haber apostado por Mazón se quedan sin su traslación en escaños.

La situación en Podem no es tan delicada, con todas las encuestas situando al partido (siempre en unión con EU) por encima del umbral para obtener representación. No obstante, el fichaje de Jiménez por Compromís evidencia que la coalición valencianista quiere aumentar su liderazgo dentro del espacio a la izquierda del PSPV a costa de Podem. "Ahora mismo Compromís es la mejor opción de extender la legislatura", justifica Jiménez su aterrizaje en Compromís, informa Aitor Tezanos.

Con la posibilidad de un Sumar a la valenciana para las autonómicas cada vez más difícil, la formación morada tiene a la marca del guiño y la sonrisa como principales rivales. Fuentes de la formación morada, no obstante, restan importancia al movimiento y recuerdan que Jiménez no desempeñaba desde hace tres años ningún puesto orgánico, que no era un cuadro interno de la formación y que fue cesado de director general de la empresa pública de vivienda tras ser relegado como secretario autonómico.

Esa proximidad ideológica les hace ser vasos comunicantes no solo en la competición electoral sino también en algunos de sus cargos. Jiménez es el último de una lista en la que están David Torres, quien fue diputado autonómico de Podem y ahora es director general de Desarrollo Rural por Compromís, o el exedil de València en Comú, Jordi Peris, a quien repescó Joan Ribó como coordinador general de Estrategia Urbana y Agenda Sostenible. También ha habido al revés: Julià Álvaro ha pasado de Compromís a Alianza Verde, una pata dentro de Unides Podem.

El aterrizaje de Jiménez en las Corts (donde ya fue diputado) tiene también una visión interna en Compromís. Su llegada es como asesor de Vicent Marzà tras ser designado síndic adjunto y con quien el expodemita mantiene una buena relación personal (ambos son de Castelló). Esta incorporación refuerza el perfil de Marzà, en especial en Castelló, y le dota de músculo político, una tarea que dijo que quería potenciar dentro de Més al abandonar la Conselleria de Educación.