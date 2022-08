El mes de agosto que hoy termina ha sido el de la "resaca" de la séptima ola de coronavirus, para lo bueno y para lo malo. Por una parte, estas últimas cuatro semanas y media han servido para afianzar la retirada del virus, que ahora circula en mínimos pero también para seguir engrosando la lista negra de personas que no han superado la enfermedad tras contagiarse este verano: 237 muertes notificadas desde el 1 de agosto tras los últimos 11 fallecidos comunicados ayer por la Conselleria de Sanidad.

Según datos del Ministerio de Sanidad, la tasa de nuevos casos covid es la más baja, se puede decir, de todo el año, 190 casos por 100.000 habitantes a 14 días entre mayores de 60 años. Cierto es que los datos solo son equiparables desde el 1 de abril, cuando se decidió hacer pruebas PCR obligatorias solo en este colectivo pero ahí la Comunitat Valenciana venía de sufrir una gran ola de contagios, la de enero de 2021 y el virus aún estaba bastante presente. Los casos realmente son menos pero no terminan de desaparecer, consecuencia directa de esa decisión de 'gripalizar' la covid y de intentar convivir con el nuevo virus sin mascarillas como ya lo hacemos con la gripe.

Precisamente por ello se explica el volumen de muertes de este verano y de esta séptima ola: 237 desde el 1 de agosto y 248 en julio. Con todo, esto son cifras de muertes notificadas, no reales. Habrá que esperar a conocer el detalle de a qué fecha corresponden estos decesos porque siempre existe un desfase. Por ejemplo, de los 11 decesos de ayer, todos tenían fecha de defunción de los últimos 14 días, menos tres de finales de julio. Según el registro de muertes "reales" que se va consolidando mes tras mes, en julio murieron 281 personas, después de incluir las defunciones de las últimas semanas que se notificaron a primeros de agosto. Ambos meses no estarían tan a la par en fallecidos covid como a priori parece tras estos ajustes.

De todos los ingresados covid, el 47,1% están en planta por complicaciones del coronavirus. Al resto, se le diagnosticó la infección estando allí por otra patología

Sean de un mes o de otro, lo cierto es que las muertes en este verano por la séptima ola han aumentado. El total de fallecidos en pandemia por el virus roza ya los 10.000: 9.980 y eso que en esta lista solo están las muertes "oficiales", aquellas en las que la persona tenía un diagnóstico positivo y se vinculó directamente su muerte con la infección. Quedan ahí fuera muchos decesos de los primeros meses de la pandemia cuando todavía no se habían generalizado las pruebas rápidas de coronavirus pero también ahora las muertes que están relacionadas con la infección pero que se dan con posterioridad y que no se vinculan directamente.

Menos hospitalizados por un cambio en la forma de contabilización

Estas cuatro semanas de agosto han servido también para que los hospitales se estén vaciando de pacientes covid. El aumento de contagios que tocó techo a mediados de julio hizo que los hospitales volvieran a registrar picos de ingresos, tanto de pacientes que ingresaban por complicaciones tras infectarse como de personas hospitalizadas por otros motivos que daban positivo. El pico de hospitalizados por coronavirus en esta ola se registró el 12 de julio con 1.226 pacientes al mismo tiempo.

Desde esa fecha, los ingresos han ido descendiendo paulatinamente: agosto empezó con 993 personas hospitalizadas (con y por covid) mientras que ayer eran solo 432, 133 menos que el viernes pasado. Según apuntaron ayer fuentes de la administración la importante bajada no se puede relacionar directamente con altas y mejorías sino con el cambio de forma de contabilizar que ha introducido el Ministerio de Sanidad y sobre el que no se ha aportado detalle. El ministerio ahora sí explicita, por fin, que a 28 de agosto de todos los ingresados positivos en covid, el 47,1% estaban allí a consecuencia de complicaciones por la enfermedad (el 50,7 de los de UCI). Al resto, se le diagnosticó la covid pero el coronavirus no fue la causa del ingreso.

Once hospitales sin ningún paciente covid en la UCI

De esta forma, de los 432 ingresados, 17 están en alguna UCI, 16 menos que el viernes debido a este cambio. Con todo, la bajada de pacientes más graves este mes también se ha notado (agosto arrancó con 54 pacientes graves) lo que ha llevado, por ejemplo, a unidades como la del Hospital La Fe a declararse "libre de covid" por primera vez en los dos años y medio de pandemia que llevamos.

Junto a la UCI de La Fe y según fuentes de Sanidad, las unidades de cuidados intensivos de otros grandes hospitales se han vaciado también de covid, como las del Hospital Clínico, el Arnau o el General, los tres en Valencia; el Hospital Provincial de Castelló; la UCI de La Ribera, la del hospital de Sagunt y, en Alicante, las UCIs de Alcoi, el General de Alicante, el de Sant Joan y el de Elda.