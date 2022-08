El flanco nororiental del océano Atlántico, concretamente el que baña a la península, Marruecos, el Sáhara Occidental y triangula Canarias con las Azores, últimamente está sirviendo de sustento para “ondas cortas” que acaban cruzando nuestro país. La cinta transportadora de borrascas, conocida como jet stream, en estas últimas fechas anda curvada y a veces hasta bifurcada, desplegando un segundo ramal que se baña en la Macaronesia antes de visitarnos. Este último llega un poco crispado, como el que retoma el trabajo tras unas vacaciones en el paraíso de los volcanes y la laurisilva, solo que, en vez de caras largas, en la troposfera hay rayos y centellas. Se trata de una situación típica del verano claramente agravada, porque lo que hace unos años se saldaba con algún chaparrón intenso ahora deriva en enormes conglomerados de tormentas destructivas.

Este verano la sensación es que hace falta poco para que los aguaceros sean muy adversos. No están mediando grandes danas, ni siquiera vaguadas de esas que refrescaban, nos proporcionaban días grises y llovía a cascoporro en unas cuantas regiones. Para pronosticar los episodios tormentosos de estos días hay que sacar la lupa y así apenas encuentras rastro en los mapas. Como no quería quedarme con la espinita, ayer contacté con José Ángel Núñez, meteorólogo en la delegación valenciana de la AEMET, y declaró ver en estas situaciones sutiles ahora el agravante de “un sustrato más cálido y húmedo”.

Núñez volvió así a señalar a un sospechoso habitual en los últimos años. “El ambiente más cálido, con un mar caliente y una presencia mayor de vapor dan lugar a fenómenos meteorológicos potencialmente más violentos”, reflexionó. Y rápidamente me vino a la cabeza el descomunal pedrisco que el martes cayó en Girona con la trágica muerte de una menor, expuesta igual que otros tantos heridos al impacto de los granizos que alcanzaron los 10 centímetros de diámetro.

Estas tormentas no son nuevas, sí que sorprenden los fenómenos que llevan asociados y la extensión que recientemente alcanzaron algunas de ellas, como el sistema convectivo de mesoescala que el pasado viernes se paseó entre Ademuz y la Marina Alta, dejando lluvias torrenciales y auténticos vendavales con innumerables rayos. Normalmente estas formaciones van asociadas a alguna DANA de campanillas y esta no llevaba ni cascabel. Ahí se ve la sombra del actual cambio climático y el mayor peso que están teniendo las masas de aire subtropicales procedentes ahora de la zona macaronésica, y acentuadas por el Mediterráneo, que a la península ya no traen aroma a ronmiel sino a petricor.