Educación no recurrirá los ámbitos y garantiza "total normalidad" en la vuelta al cole

La Conselleria de Educación asegura que la vuelta al cole se dará «con total normalidad», en referencia a la etapa de Secundaria, en la que una decisión judicial este mes de agosto había dejado en el aire la enseñanza por ámbitos en 1º de ESO y ante las dudas expresadas por las ampa y los equipos directivos.

Como ha informado este periódico, Educación se ha reunido los últimos días con los diferentes representantes de la comunidad educativa y a pesar de las dudas que han mostrado las ampa y los equipos directivos, «garantiza el inicio de las clases, el próximo lunes 12 de septiembre, con total normalidad».

Ayer, los institutos recibieron una carta y las instrucciones, ya aprobadas en la mesa sectorial del lunes: deben trabajar a contrarreloj para notificar antes del 6 de septiembre a las 12:00 horas si mantienen la organización por ámbitos en 1º de ESO o vuelven a la división tradicional por asignaturas. Antes, deben haber convocado el claustro de profesorado —que vuelve hoy al trabajo— y al consejo escolar, órgano que tomará la última decisión en cada centro público. Estas reuniones deben convocarse con un mínimo de 24 y 48 horas antes.

Sin cambios de plazas

Por otro lado, la conselleria anunció ayer que la Abogacía de la Generalitat no presentará recurso de casación a la medida cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (Tsjcv) para lo que tenía 30 días. Según explica el departamento de Campanar, para favorecer «un clima de entendimiento durante las negociaciones con los sindicatos y no añadir más dificultades al inicio del curso».

Cabe recordar que los ámbitos (asignaturas agrupadas) en 1º de ESO eran obligatorios desde hace dos cursos y que este mes de agosto el Tsjcv había suspendido su obligatoriedad —a raíz de una denuncia de UGT— por lo que los institutos deben tomar una decisión (así como la titularidad de los centros concertados). Esto podría haber afectado a 516 docentes que antes de vacaciones habían obtenido una plaza para impartir ámbitos.

Si bien en un primer momento la conselleria había apuntado que este profesorado se quedaba en el aire y podría repetirse la adjudicación (lo que afectaría a unas 12.073 personas); finalmente, la propuesta aprobada y ya oficial ayer incluye el mantenimiento de esos puestos en los institutos: bien si se mantienen los ámbitos o, de lo contrario, impartiendo sus asignaturas en 1º de ESO en codocencia (con dos profesores de aula).

«Nuestra prioridad desde el minuto cero ha sido garantizar todos estos puestos de trabajo y buscar la fórmula para que este profesorado esté en los centros donde había sido adjudicado. Además, era importante asegurar la no repetición de la adjudicación que ya habíamos hecho», destacaba ayer la consellera Raquel Tamarit.

Solo válido para 2022-23

En la carta remitida a los centros, Educación pide «colaboración» y recalca que la decisión adoptada por el claustro y el consejo escolar «solo afecta a este curso 2022-23» y «no es sobre si se considera que la organización por ámbitos parece o no la más adecuada en 1º de ESO, sino sobre cuál es la medida que se considera más conveniente para resolver adecuadamente este inicio de curso». Con los ámbitos, la conselleria asegura que en los dos últimos cursos «se han incrementado en cinco puntos las tasas de promoción» en 1º de ESO, llegando al el 89,4 % del alumnado, datos que no se habían publicado hasta ahora y que no facilitan del resto de niveles.

Diferencias sobre el papel de los consejos escolares

Durante esta semana ha habido posturas enfrentadas sobre el papel del consejo escolar en la decisión final de los ámbitos. Los sindicatos UGT y ANPE consideran que solo deben elegir los claustros de cada centro (el profesorado), a diferencia de la Confederación de Ampa Gonzalo Anaya, que considera esto una «falta de respeto al órgano colegiado», que incluye a las familias y al alumnado, además de a los docentes. ANPE, por su parte, afirma que continuará adelante con los recursos ya presentados contra los ámbitos.