"Los Gorbachov me trataron como su nieta al saber que me llamaba Raisa por ella"

La visita de los Gorbachov a València en 1994 es especial para Raisa. Pero no Raisa Gorbachova, la mujer de Mijail. O no solo. O por lo menos, no tanto como lo fue para Raisa Lon y así lo atestigua el salón de la casa de sus padres en Benetússer donde una foto suya con el matrimonio en aquel viaje preside la estancia.

La coincidencia en el nombre con la última primera dama de la URSS no es casualidad. «Me llamaron así por ella», explica Raisa Lon, 28 años después. Nacida en 1987, la perestroika no solo supuso un cambio en la historia sino que impulsó a sus padres a apostar por el nombre de la mujer de Gorbachov, «una voz femenina que no estaba muy vista en ese momento, pero que tenía mucha fuerza ante el mundo», indica Raisa.

Su encuentro con los Gorbachov llega siete años después, en 1994, pero empieza antes, «como una apuesta de mi madre» . Cuando Raisa tiene dos años, escribe una carta a la embajada rusa diciendo que su hija se llama así por la primera dama. Meses después, personal de la embajada acude a casa de los Lon Hidalgo a conocerla y comer con ellos por petición del matrimonio presidencial. Querían saber si la historia de la niña con aquel nombre era verdad.

Cinco años más tarde acuden los Gorbachov a València y la Generalitat contacta con ellos: Raisa Gorbachova y Mijail Gorbachov la quieren conocer. Acude al Palau donde es la recepción oficial con un ramo de flores, pero solo consigue ver al expresidente de la URSS y no a su mujer que en ese momento se va a descansar al hotel porque ya sufría algunos achaques de la enfermedad que años más tarde le quitaría la vida.

"No me quedé conforme", admite 28 años después. Las caras largas de aquella niña las ve un conseller del momento, aunque no recuerda cuál, y ella le reconoce que no, que no está contenta porque a quien quería conocer era a Raisa Gorbachova, su tocaya, y no tanto a Mijail Gorbachov por mucho que él fuera el expresidente. Los deseos de la pequeña se cumplen: Raisa vuelve al Palau con un chófer.

«Me trató como su nieta, fue impresionante», recuerda con cariño de aquel encuentro. "Era como una abuela con su nieta, me llevaba de la mano por todas las dependencias, estaba por allí el presidente Lerma y yo iba con ella", explica. Incluso llegó a pedirle a sus padres si se la podían llevar a comer con ellos, algo que no fue posible por cuestiones de protocolo y seguridad. "Es una experiencia súper bonita, fueron los dos muy adorables", indica pese a que ella no hablara nada de ruso ni ellos castellano ni valenciano y requirieran de un traductor en todo momento.

Admite que ella ya sabía que en ese momento sabía quién era aquella mujer y el por qué de su nombre. "Mis padres me lo recordaban todos los días, siempre que salía en la televisión". Durante años también hubo regalos desde el otro lado del continente. Casi tres décadas después, las fotografías y los recortes de periódico todavía relatan el momento en la casa de sus padres de Benetússer. La emoción se mantiene en las imágenes del salón, en la tinta de los periódicos y en la voz de Raisa.