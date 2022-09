El presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha corregido este jueves sus declaraciones de la pasada semana, cuando solicitó acabar con el ancho europeo y recuperar el ibérico en el tramo del corredor mediterráneo entre Castelló y Tarragona, y ha asegurado que su propuesta en ningún caso buscaba acabar con esta tipología de vía, que es la que se comparte en toda Europa, sino que buscaba abrir un debate sobre la "compatibilidad" de ambos sistemas.

"Alguien con alguna intención ha querido decir que he dicho lo que no he dicho", ha arrancado Mazón al ser preguntado al respecto. El popular ha asegurado que el ancho europeo es "prioritario" y la "solución" al corredor mediterráneo.

Sin embargo, ante las "dudas sobre los plazos" que surgen del "retraso injustificable" que acumulan las obras de esta infraestructura, ha matizado que su objetivo era propiciar un análisis "técnico y económico" sobre la convivencia de ambos anchos "para no tener cuellos de botella" en ese tramo.

Retrasos por el ancho mixto

La propuesta de Mazón no es nueva. En el año 2010 el ancho de vía europeo estaba ya aprobado y licitado en ese mismo tramo, pero la crisis financiera obligó a paralizar el proyecto, que fue modificado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La ministra Ana Pastor planteó un ancho de vía mixto como el que propone ahora el líder del PPCV, un sistema conocido como tercer hilo y que permite combinar ambos anchos, si bien limita la velocidad de los trenes. Aquellas obras arrancaron en 2014 y a día de hoy todavía no han finalizado.