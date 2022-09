Bravo considera que prohibir los 'bous al carrer' ahora sería "actuar con apresuramiento"

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha rechazado la posibilidad de que el Consell se plantee una modificación legal para prohibir los 'bous al carrer'. Al menos, una modificación que sea de manera inmediata. "Me parece que sería actuar con mucho apresuramiento", ha indicado la responsable del departamento que tiene las competencias en materia de Seguridad, uno de los puntos que se ha puesto en cuestión de los festejos ante las siete muertes de este verano.

Bravo ha incidido en la línea defendida por el ejecutivo autonómico que da "autonomía" a los ayuntamientos para poder decidir si los autorizan o no. "Es competencia municipal", ha remarcado la consellera quien ha indicado que para decidir sobre estas celebraciones se han de "poner en la balanza" muchos elementos que van desde la tradición hasta la seguridad o el posible maltrato animal, algo que, ha indicado, desconoce si ocurre.

"Deberían ser los veterinarios los que deberían determinar si se está ocasionando un daño al animal", ha expresado Bravo quien ha dicho no atreverse a pronunciarse sobre si existe este daño o no. "A mí me produce ansiedad y algún tipo de estrés le debe de ocasionar al toro que le pongan fuego o le aten a una cuerda", ha admitido la consellera quien ha añadido que nunca ha acudido a uno de estos festejos en persona.

Los 'bous al carrer' no es la única polémica sobre la que Bravo se ha referido en su entrevista en la Cadena SER. La consellera, responsable de las Emergencias, ha hablado sobre la gestión del tren que se vio rodeado por las llamas en el incendio de Bejís. Ante la pregunta de si iba a dimitir alguien como pide la oposición, Bravo ha señalado que hay que esperar porque hay una investigación judicial en marcha, pero ha vuelto a defender que Emergencias no pudo avisar a Renfe porque se produjo un "cambio repentino de las condiciones" del fuego.

"Yo asumo toda la responsabilidad política porque no puede ser de otra manera, por eso pedí explicaciones a la dirección operativa del incendio, pero tendremos que esperar el transcurso de la investigación judicial", ha indicado al tiempo que ha criticado la petición de dimisiones desde la oposición: "Para ellos pedir la dimisión de los miembros del gobierno por cualquier causa no supone ningún problema de ética, en cambio para dimitir ellos tienen más reparos".

Asimismo, Bravo ha insistido en que el incendio vivió el 16 de agosto un "escenario complicado" y ha añadido que durante la investigación judicial se aclarará qué ocurrió, tanto para que el tren llegase hasta el punto de las llamas como para saber que pasó cuando este quedó parado. No obstante, ha indicado en que hay "un dato objetivo: el tren no sufrió daños", más allá de la ventana rota por los pasajeros, y ha señalado la posibilidad de que el tren pudiera haber continuado si no se hubiera parado.