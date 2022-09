Para Marisol Burón, madre de Marta Calvo, la batalla no ha terminado con la sentencia que condena al asesino de su hija. «Llevamos casi tres años luchando por una condena ejemplar y no me voy a quedar de brazos cruzados, esta es un insulto a la sociedad», criticó ayer duramente el fallo tras conocer que pese a los tres asesinatos consumados declarados probados no se le aplica la prisión permanente revisable a Jorge Ignacio Palma.

La magistrada no impone la condena permanente revisable al asesino de Marta Calvo «No he luchado para 160 años de cárcel, lo hago para que el asesino de mi hija no vuelva a ver la luz del sol ni pueda poner la mano encima a otras mujeres», remarcó la mujer, quien reconocía que todavía «no había podido digerir la sentencia» y que estaba «en shock». Pero Marisol asegura que no se va a rendir: «No voy a parar de luchar hasta que le apliquen la prisión permanente al asesino de mi hija». «En este país sale barato matar», insistió dirigiendo sus criticas a políticos y jueces. Así, Marisol asegura que no va a parar hasta que se reforme el Código Penal. «Quiero que nos echemos a la calle y digamos basta ya, cuántas personas más tienen que morir, ya está bien de reírse en la cara», reclamó visiblemente indignada. 4 La madre de Marta recordó que si su hija no le llega a mandar su ubicación en la madrugada del 7 noviembre de 2019, estando en Manuel Jorge Ignacio Palma «seguiría matando». Gracias a ella está en la cárcel, pero con una condena que no es ejemplar». Por su parte, el psicólogo Mariano Navarro, portavoz de la familia de Marta Calvo, considera que «se ha desvirtuado» el veredicto del jurado y que en modo alguno se esperaban que no se le aplicara ninguna de las penas de prisión permanente revisable. Además incidió en el «impacto brutal y las repercusiones psicológicas» de la sentencia para Marisol. En especial el hecho de que «haya desestimado la condena por daño moral diciendo que no se contempla la suficiente información como para tener en consideración esta pena». «Nos parece el insulto más grande». Y lanzó una pregunta a la magistrada: «¿Me va a decir que un sujeto que lleva casi tres años ocultando intencionadamente el paradero del cuerpo de Marta no está generando daño moral a Marisol?».