Más de 1.200 menores han sido víctimas de violencia escolar en un curso

Más de 1.221 niños y niñas han sido víctimas de violencia escolar en un solo curso. De esos, uno de cada cuatro se inflingieron autolesiones, y el 17 % amenazaron con suicidarse. Son los datos que Educación ha mandado al Síndic de Greuges tras una queja que emitió el organismo en abril para investigar qué se estaba haciendo en conselleria para prevenir esta realidad en las aulas. Destaca la provincia de Alicante, que acumula casi la mitad de los casos (521).

Los datos proporcionados por Educación corresponden al curso 2020-21, y por eso conselleria asegura en que es difícil sacar conclusiones en un año con condiciones tan anómalas. Lo que sí que critica el Síndic en su escrito (y duramente) es la falta de transparencia de la conselleria de Educación, que se niega a dar las cifras desglosadas por tipo de agresión y colegios concretos dentro del registro Previ (Plan de prevención de la violencia y de promoción de la convivencia) para no "no señalar ni estigmatizar estos centros ni crear un alarma social innecesaria". No las entregó pese a que el organismo dirigido por Ángel Luna le recordó varias veces la necesidad de colaborar con esta administración.

En su queja, Luna recuerda que en los últimos años se ha visto una preocupación creciente por estos problemas en las aulas. Aunque el acoso escolar ha bajado un 45 % durante la pandemia, debido sobre todo al estado de alarma y las medidas sanitarias tras el regreso a las aulas, el organismo sí que destaca que aumentaron los casos de ciberbullying entre los escolares. También desataca que las agresiones grupales han crecido un 65 %, y llevan haciéndolo desde el curso 2018-2019. Ha habido más pese a la pandemia.

Las agresiones en centros escolares se recogen a través del Previ, aunque educación reconoce que no son todas las que acaban notificándose ya que para ello es necesario redactar y elevar un informe, y no en todos los casos se hace por solucionarse antes o no considerarse lo suficientemente grave. Sobre los planes de igualdad y convivencia en los centros, Educación ha reconocido que el pasado curso "ha sido imposible realizar estas evaluaciones" y que "conselleria ha tenido que aligerar la carga burocrática de los equipos directivos".

Casi la mitad de los casos de violencia escolar se dieron en Alicante (521), y el Síndic alerta de que las agresiones grupales han aumentado un 65 %

Deberes sin hacer

Ante esta contestación de Educación el Síndic ha criticado la "falta de concreción en las medidas preventivas impulsadas por los centros", sobre todo en lo que tiene que ver con la creación de "programas de mediación y la puesta en marcha de las aulas de convivencia previstas en la normativa, que contrasta con los avances llevados a cabo en la elaboración de los protocolos de actuación".

El organismo dirigido por Luna también denuncia "la escasa formación que durante el periodo de la investigación han recibido los equipos docentes o directivos para detectar indicios de situaciones de acoso".

Con toda esta información el organismo decide hacer una serie de recomendaciones para prevenir la violencia en las aulas (aunque reconoce que algunas ya están en marcha). Para empezar, recomiendan a la conselleria de Educación que promuevan periódicamente estudios para "conocer la situación real y la evolución de las conductas agresivas y las actitudes violentas en los centros educativos". Recuerda que "sin una toma de conciencia general sobre la importancia del problema y un adecuado conocimiento del alcance de este, difícilmente se puede abordar la prevención y erradicación".

Otra recomendación que hace el Síndic es la de poner en marcha "programas específicos de formación dirigidos a los equipos docentes para detectar situaciones de acoso", y recuerda que la administración educativa tiene en esta una de sus obligaciones. Recomienda también que las formaciones incluyan a las familias y también a los propios alumnos para dotarles de "habilidades de resolución de conflictos". Además de todo esto, animan a crear planes globales de prevención de la violencia.

Por último, el organismo dirigido por Ángel Luna pide a Educación que ponga en marcha "la figura del docente mediador, o equipos de mediación para hacer frente a estos conflictos". También reclama la "creación de aulas de convivencia para el tratamiento puntual e individualizado del alumno afectado por una medida correctora".