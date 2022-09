Miles de alumnos se quedan sin la nueva beca de FP por falta de fondos

Miles de estudiantes de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana han visto con decepción cómo no les ha sido concedida la nueva beca de la Generalitat, que la Conselleria de Educación puso en marcha el curso pasado por primera vez y cuya resolución llegó este verano. El motivo es, como se observa en las resoluciones provisionales, que el presupuesto autonómico de 1,78 millones de euros se ha quedado muy corto.

La propuesta era ambiciosa, pues se trata de la primera ayuda autonómica para cursar estudios de FP, dentro del plan de impulso de los ciclos formativos. En concreto, son becas que cubren los desplazamientos hasta el centro de estudios o la distancia con el centro de trabajo, y tienen cuatro modalidades: FP Dual en administraciones públicas; el desplazamiento hasta la empresa de modalidad de FP Dual; Formación en Centros de Trabajo (de más de 100 horas), también para lugares «alejados del centro educativo o de otra comunidad autónoma»; y, por último, modalidad de desplazamiento pero para «sufragar total o parcialmente los gastos derivados de residencia, transporte y manutención de alumnado que curse ciclos en centros alejados de su residencia habitual».

Según datos de la Conselleria de Educación, la ayuda —cuyas resoluciones llegaron a finales de julio— han sido concedidas a un total de 2.758 alumnos. De entre los beneficiarios, 142 becas han sido de la primera modalidad, de 1.800 euros cada una; 473 ayudas de 600 euros, para FP Dual; 400 euros para cada uno de los 1.700 becados de la tercera modalidad; y 443 ayudas entre 600 y 1.800 euros para el último caso.

Un simple vistazo a los listados de denegaciones que han recibido los centros revela claramente como, según han indicado algunos estudiantes a Levante-EMV, la inmensa mayoría de las solicitudes no han sido concedidas por «disponibilidad presupuestaria insuficiente; crédito agotado», a pesar de cumplir todos los requisitos, como que los desplazamientos superen los 14 km.

Así lo han explicado también los centros y se observa en los documentos, como en el de las ayudas de desplazamiento, de casi 100 páginas y donde más de 4.000 estudiantes han sido excluidos por este motivo.

De 1.800 euros a nada

Fuentes de la conselleria explican que «nunca, en más de 40 años de autogobierno valenciano se ha becado a alumnado de FP». Dicen que este ha sido un primer paso y que trabajan para «incrementar la inversión el máximo posible» en los próximos presupuestos del Consell de 2023. «Para esta conselleria es una prioridad ayudar a las familias a paliar los esfuerzos económicos que tienen que hacer para que sus hijos estudien lo que quieren», aseguran

Según ha podido saber este periódico, un sorteo rompió los empates y marcó que tenían preferencia los apellidos con las iniciales «EV» y a partir de ahí se repartieron las becas por orden alfabético y hasta agotar los fondos.

Estudiantes que no han recibido la ayuda pese a cumplir los requisitos y tener todos los puntos, manifiestan su «disconformidad». Entre otras cosas, consideran que «no han repartido teniendo en cuenta los resultados académicos ni la renta de las familias». «Me afecta porque he aprobado todo, me he gastado dinero para estudiar y alquilar un piso. Creo que el presupuesto total debería haberse repartido entre todas las personas que cumplen los requisitos», apunta un alumno. «Hay gente con 1.800 euros y otros que no ha recibido nada», lamenta.