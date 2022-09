La aportación valenciana a la nueva constitución de Chile

Chile vota este domingo si aprueba o no su nueva Constitución. Más de 15 millones de chilenos están llamados a refrendar (o no) un texto legal que busca dejar atrás la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y cuyo redactado tiene una pequeña pátina valenciana. Eso sí, no busquen palabras clave ni términos relacionados con la autonomía o l’Estatut porque aunque haya menciones a la descentralización, no tienen nada que ver con la Generalitat.

La impronta valenciana llega a Chile a través del Observatorio Latinoamericano sobre Constitución y Democracia del que forma parte la Universitat de València y se personaliza en Roberto Viciano, Albert Noguera y Rubén Martínez Dalmau. El primero es catedrático de Derecho Constitucional en la UV, el segundo es profesor titular en este departamento mientras que el tercero es más conocido por haber sido el candidato de Unides Podem en 2019 y luego en vicepresidente segundo de la Generalitat así como conseller de Vivienda. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, su nombre como doctor en Derecho está vinculado al de procesos constituyentes como el chileno. Dalmau, también profesor titular de Derecho Constitucional de la Universitat de València, estuvo durante casi dos meses durante la primavera pasada cuando se comenzó la elaboración de la nueva carta magna. «Habría sido imperdonable que me perdiera este proceso», admite el exvicepresidente desde Manaos en una pasantía como profesor invitado en esta universidad brasileña tras otras experiencias constituyentes en Sudamérica como la de Bolivia en 2009. Su estancia en Chile fue unos meses después de que las discrepancias con la dirección de su partido, Podem, acabaran costándole su puesto en el Consell. «Me instalé en la misma calle de la Asamblea Constituyente, ha sido una experiencia vital muy intensa e interesante», explica poniendo distancia temporal y física con su paso por la Generalitat. «Sin miedo a preguntar» En Santiago, en la agitación de un país que está renovándose tras las protestas masivas de 2019, Dalmau indica que su aportación a través del Observatorio Latinoamericano ha sido con informes sobre cómo regular la independencia del Banco Central y sus funciones así como la tarea del Tribunal Constitucional. «Hemos aportado con informes en temas muy técnicos», indica, al tiempo que puntualiza que esta aportación ha sido «siempre que nos han preguntado y respetando la autonomía y decisiones de los políticos chilenos». Roberto Viciano, con una dilatada experiencia en otros procesos constitucionales como el de Colombia en 1991, Venezuela en 1999 o en Túnez hace menos de una década, es el coordinador del Observatorio Latinoamericano sobre Constitución y Democracia junto al profesor chileno Roberto Zúñiga y también acudió a Chile durante dos meses a seguir el proceso en directo. Ya en València, valora el trabajo de seguimiento hecho desde la Universitat de València con un grupo propio y 16 profesores analizando, difundiendo y contrastando información sobre un evento político «muy intenso». Pero la aportación en la Constitución también sirve de vuelta. Así, Dalmau destaca en primer lugar la «originalidad democrática» con la que se ha estado realizando el proceso. «No han tenido miedo a preguntar en un referéndum ni a elegir a personas independientes, sin relación con los partidos, como las más votadas para la Asamblea Cosntituyente», desgrana. Entre los elementos novedosos en los que fijarse, el profesor también destaca la declaración de Chile como un Estado ecológico, dando reconocimiento legal a la naturaleza, así como el reconocimiento de la «plurinacionalidad» tanto para los pueblos oringarios como para los territorios y sus lenguas. Asimismo, incide en la descentralización y en que la nueva carta magna «será la base para el futuro Estado del Bienestar». Por su parte, Viciano lamenta que la Constitución no saldrá todo lo fuerte que debería. Las encuestas hablan de un resultado muy parejo entre quienes optan por el apruebo y quienes lo hacen por el rechazo. En el primer caso, aunque salga adelante, «saldrá ya dañada y con muchos ataques». En el segundo, todavía no se sabe qué ocurrirá, si se deberá convocar una nueva constituyente o si se optará por una reforma en el Congreso. En este sentido, el catedrático de Derecho Constitucional señala la paradoja de que un 80 % de los chilenos quieran una nueva constitución y ahora pueda salir que no. Para Viciano, el motivo es que el debate se ha centrado en aspectos como la plurinacionalidad o la descentralización y no en otros materiales como la Educación y la Sanidad, que protagonizaron las peticiones en las protestas de 2019, «que sí que están incluidos, pero que se ha comunicado mal».