Qué puede y qué no puede cobrar la escoleta a las familias

La Generalitat ha asumido desde este curso el coste de las plazas de 2-3 años en todas las escoletas, tanto públicas como privadas y concertadas, lo que supone un ahorro para las familias y la universalización de este nivel. Cada mes, abonará a los centros de infantil el coste del mantenimiento de estas aulas, teniendo en cuenta el alumnado matriculado en cada caso.

La Conselleria de Educación calcula que el puesto escolar “no podrá superar el importe máximo de 280 euros mensuales por alumno o alumna” -esto es lo que, sí o sí, dejan de abonar las familias cada mes-; y en total, calcula que un aula, al completo, requiere una inversión máxima de 5.600 euros, para cubrir su mantenimiento y el personal que atiende al alumnado.

No obstante, no sale totalmente gratis ir a la escoleta. Aunque se ha anunciado la gratuidad de la escolarización de los niños y niñas nacidos en 2020, las familias se están encontrando con que sí deben realizar cierto desembolso económico, tanto ahora, con la vuelta al cole, como de forma mensual.

Algunos testimonios apuntan a este diario que se cobran importes ‘extra’ por ejemplo, para dejar o recoger al hijo o hija en horas no incluidas en un horario preestablecido (como la ‘escoleta matinera’), por el comedor, o por sesiones específicas que parecen no ir incluidas en la jornada, como clases de inglés o atención psicopedagógica, además de obligar a la compra de uniformes o materiales específicos, así como aplicaciones móviles para estar en contacto con el centro.

Esto se da en centros de titularidad privada y también en algunas escoletas municipales pero en concesión privada, según ha podido saber este periódico.

Importe de la matrícula

La normativa autonómica que regula este nivel y las subvenciones que otorga la Generalitat para esta etapa de Infantil no regula los ‘extra’ y solo especifica que los centros no pueden pedir el pago de la matrícula o la reserva de plaza. En concreto, detalla que no deben cobrar “coste de escolarización ni exigir aportaciones en concepto de matrícula o por reserva de plaza por el alumnado de dicho tramo de edad”, en referencia al nivel de 2-3 años.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCCV) ya ha atendido varias quejas de usuarios que dicen que la escolarización no es del todo gratuita. Según Vicente Inglada, secretario general de la UCCV, esto se debe a lo que él considera una “mala praxis” en el sector. “Estamos detectando que se pagan cantidades entre los 100 y los 200 euros, aunque supuestamente no se debería pagar nada”, incide.

“No se debería cobrar ningún tipo de suplemento y pagarlo no debería ser un requisito para escolarizar, porque al final puede haber desigualdad entre familias en un servicio que debería ser gratuito e igualitario”, añade.

Así, aclara que no se tiene que obligar a las familias a adquirir el material o el uniforme en el centro o en unos establecimientos concretos. “A veces es más barato, pero otras no. Pueden comprarlo donde consideren oportuno”, recuerda.

Con todo, Inglada considera que la Administración debería “incrementar los controles y poner todos los impedimentos para que esto no suceda” y pide a las familias que “pongan en conocimiento” las situaciones “abusivas” que detecten.

Ahorro de 2.800 euros

Independientemente de esto, la Conselleria de Educación destaca que “por primera vez, todas las familias con niñas y niños de 2 años tienen garantizada la gratuidad en la escolarización de sus hijos e hijas independientemente de la titularidad del centro, sea un CEIP, una escuela infantil municipal, una de la GVA o una privada”, y calculan que el ahorro de escolarizar a un hijo de esta edad será de 2.800 euros para los hogares.

En el caso de las familias con hijos e hijas menores de 2 años, Educación afirma que se pueden ahorrar entre 2.000 y 1.200 euros, pues no tienen la gratuidad de la plaza en la red privada pero sí que cuentan con el Bono Infantil, unas ayudas autonómicas basadas en la renta familiar y que cubren parte de las mensualidades.