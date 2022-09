Nueve millones de pesetas. Unos 54.000 mil euros. Esta es la cantidad que encontró Antonio (Toño) Piñeiro, residente en la Comunitat Valenciana y natural de Sober (Lugo), mientras realizaba las tareas de restauración de la casa, abandonada hace cuatro décadas, que había comprado en la aldea de A Pousada. El dinero —en perfecto estado— estaba almacenado en hasta seis botes de cacao soluble escondidos en distintos recovecos de la vivienda. Los últimos, los ha localizado este verano.

Así lo ha contado a El Progreso de Lugo el vecino de Vila-real, que se dedica al sector de la construcción. Según el periódico gallego, fue encontrando los recipientes en varias tandas. En la primera, pudo incluso cambiar las pesetas por euros, y con ello arregló el techo de la casa. Ahora, sin embargo, el Banco de España ya no canjea los billetes y las monedas. De hecho, no lo hace desde verano de 2021. Por tanto, el hallazgo esta vez se ha quedado en tan solo una anécdota que, sin duda, no ha dejado indiferente a nadie.

"La gente sí que comenta el caso, porque lo cierto es que es muy raro", comenta a Mediterráneo, del mismo grupo editorial que este diario, Daniel, empleado del bar Ribeira Sacra, de la localidad gallega. "Antiguamente la gente desconfiaba y metía el dinero, a veces, entre las paredes", asegura el trabajador que, aunque conocía a algunos familiares de Toño, "a él en concreto no".

El caso es que, cuenta Piñero en El Progreso, los cuatro millones de pesetas en billetes que ha encontrado esta segunda vez ahora sumarían un total de 24.000 euros. Una cifra a la que tiene que renunciar. Pero no es el único. Los ciudadanos españoles dejaron sin canjear billetes y monedas de peseta por un valor de 1.575 millones de euros una vez concluido el plazo para efectuar el cambio, según las cifras que aportó en su momento el Banco de España.

Aunque, eso sí, se llegó a canjear casi la totalidad de las pesetas en circulación a finales de 2001 (un 96,8 %). Cabe recordar que ya se hizo una ampliación de seis meses para poder realizar el cambio. Terminaba inicialmente el 31 de diciembre de 2020, pero se extendió hasta el 30 de junio de 2021 por las dificultades derivadas de la pandemia de coronavirus.

Billetes de los años 50

“Eran billetes de los años cincuenta, pero en perfecto estado”, señala Luis Fernández Guitián, alcalde de Sober, en declaraciones a la Agencia Atlas. Los últimos, explican desde el diario gallego, son de 5.000 pesetas y fechados en 1979. El primer edil comparte que el antiguo dueño de la casa, que ahora es propiedad de Piñeiro, "era tratante de ganado".

Vecinos y vecinas de Sober apuntan a que se trataba de Manuel do Xentes, un hombre que también trabajaba en una fábrica de cerámica y ladrillos y que murió sin herederos directos. “Los antiguos dueños tenían mucho dinero", afirma uno de los habitantes de la localidad. "La gente ahorraba y escondía bien”, añade otra de las residente del municipio. Otros esperan que esta historia traiga más gente a la zona. "A ver si se animan muchos a comprar las casas viejas que hay en los pueblos”, subraya una vecina.