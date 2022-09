La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana, Cocemfe CV, ha planteado ante Industria dos iniciativas para mejorar la accesibilidad en los edificios de viviendas, como son agilizar las solicitudes de fosos reducidos para ascensores a cota cero y regular el mantenimiento e inspección de las plataformas elevadoras.

El objetivo de estas dos medidas es doble. Por un lado, "hacer real y efectivo el mandato de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que todos los edificios han de ser accesibles para las personas con discapacidad". Por otro lado, garantizar la autonomía personal a través de la accesibilidad en las fincas de viviendas para que las personas con discapacidad "puedan vivir en su entorno habitual el mayor tiempo posible, en plena seguridad, comodidad e independencia", explica la entidad en un comunicado.

En la Comunitat Valenciana hay 15.000 personas prisioneras en sus viviendas por la existencia de barreras en sus edificios, según el estudio Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio, elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con Cocemfe Estatal. Según el informe, un 69% de los valencianos con movilidad reducida precisan de ayuda para salir de sus casas y el 29% considera que si su edificio estuviera más adaptado saldría con más frecuencia.

Retrasos y rampas inaccesibles

Cocemfe denuncia que existe "un gran retraso en las concesiones de fosos reducidos, que implican la mejor tecnología para bajar el ascensor a cota cero". Además, "se tiende a priorizar que el foso disponga de la máxima altura posible, lo que supone la construcción de rampas con la máxima pendiente permitida por la normativa (hasta un 12%), cuestión que perjudica a las personas con la movilidad reducida", explica la entidad en un comunicado.

El presidente de Cocemfe CV, Juan Mondéjar, ha señalado que los fosos reducidos son una solución que debe estar al servicio de la accesibilidad universal entendida de forma integral en un edificio y con perspectiva de futuro: “Necesitamos con urgencia un cambio en la interpretación técnica que tenga en cuenta a las personas con discapacidad", ha destacado.

Modéjar también ha hecho hincapié en cómo afecta a las personas con discapacidad esta situación: “Sería contraproducente que, después de la sensibilización que muestran ya muchas comunidades de vecinos con la accesibilidad, cayeran en la negatividad hacia ella por las trabas burocráticas, que pueden retrasar durante meses una reforma de carácter urgente para los vecinos con movilidad reducida o de edad”.

Regulación propia para plataformas

Como una cuestión complementaria, en el caso de las plataformas elevadoras, Cocemfe CV ha solicitado que se elabore una normativa propia que establezca obligaciones de mantenimiento e inspecciones periódicas.

La petición se realiza por varios motivos, ya que en la actualidad estas soluciones de accesibilidad que la normativa establece como excepcionales, están consideradas maquinaria industrial. Por este motivo, su regulación actual está “obsoleta”, según Cocemfe, ya que no garantiza el correcto funcionamiento y la mayoría están paradas, no se arreglan cuando se estropean porque hay pocas empresas dedicadas a ello y resulta un gran gasto y, finalmente, no cumplen con las dimensiones y limitaciones de carga máxima acordes a la normativa actual de accesibilidad.

Es por todo ello que las comunidades de vecinos prefieren optar por bajar el ascensor a cota cero como una opción definitiva, tras comprobar al cabo de pocos años de su instalación que las plataformas elevadoras son soluciones temporales que a largo plazo suponen una opción deficiente de accesibilidad y una carga económica excesiva para la comunidad.

Todas estas cuestiones han sido trasladadas a la directora general de Industria, Silvia Cerdá, en una reunión en la que han participado el presidente de la entidad, Juan Mondéjar, el diputado autonómico Carlos Laguna, y el técnico de accesibilidad Eduardo Signes. Cocemfe CV destaca la sensibilidad con las necesidades del colectivo y su voluntad y disposición a trabajar para solucionar los temas planteados por parte la directora general.