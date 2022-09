Las escoletes piden a Educación que actualice el precio por plaza de 2 años

El sector de la enseñanza Infantil reclama a la Conselleria de Educación que actualice el importe que cubre por una plaza escolar del nivel de 2 años. Este septiembre ha empezado la escolarización gratuita en esta etapa en todos los centros, ya sean de titularidad pública o privada. Por esto, actualmente la conselleria transfiere a los centros privados 280 euros al mes por cada plaza de 2 años y un máximo de 5.600 euros por aula, incluyendo los gastos de personal, según recoge la normativa autonómica.

Se trata de un importe que «está fijado desde hace al menos 10 años y ya no es correcto», critican desde el sector, por lo que piden que se actualice al alza. «El IPC está como está, los proveedores nos aumentan los precios y este año también ha habido subidas salariales», lamenta Sebastián Ferrer, miembro de la junta de la patronal Adeiv-Acade.

Así, consideran que el precio debería ser, al menos, de 300 euros, lo que ha rechazado la conselleria en varias ocasiones, asegura Ferrer, quien afirma que la Administración invierte más en una plaza pública.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Educación aseguran que este tema se está dialogando con el sector para abordarlo en un futuro. Sobre la universalización de este nivel, el departamento de Campanar calcula que cada familia con hijos de 2 años se ahorrará este curso un total de 2.800 euros en las mensualidades. Eso, sin tener en cuenta los ‘extra’ que siguen pagando por servicios complementarios a la escolarización.

Igual que los colegios

Como ha publicado este periódico, los centros de Infantil cobran por servicios y actividades como la ‘escoleta matinera’, el comedor, clases de inglés, atención psicopedagógica, excursiones o «gastos de mantenimiento», lo que ha sorprendido a algunas familias pero está perfectamente dentro de la legalidad: la normativa solo prohíbe los pagos por matrícula o reserva de plaza para el nivel de 2 años.

Los centros defienden que estas mensualidades son necesarias para el mantenimiento de las escoletes y costean los servicios que ofrecen, pero Ferrer sí que reconoce cierta confusión sobre la cuestión. «Muchas familias han entendido mal la norma de la conselleria, que no ha sido suficientemente clara», afirma. «Lo único gratuito es la enseñanza, todo el resto se puede facturar, como hacen los colegios públicos, privados y concertados», aclaran desde Adeiv-Acade.

La universalización del nivel sigue el calendario escolar y no incluye los periodos de vacaciones ni extraescolares

Entre otras cosas, detalla que la gratuidad de la escolarización en el nivel 2-3 años que cubre la Generalitat se ajusta al calendario escolar —del 12 de septiembre al 21 de junio— y al horario lectivo, pero no cubre ni los periodos de vacaciones, ni estos primeros días antes de la vuelta al cole, entre otras cosas.

«Como este año se ha retrasado la entrada, si las familias necesitan el servicio estos días para conciliar, tienen que pagarlo por separado, como pasará en fallas, navidad… y como el comedor», añade. «Se podría plantear cobrar 15 o 20 euros todos los meses y tenerlo todo incluido, pero esto no nos lo permiten», explica Ferrer. Los centros esperan que las transferencias de conselleria no se retrasen y lleguen a mediados de cada mes. De lo contrario, no descartan tener que pedir «pagos voluntarios» a las familias para seguir funcionando hasta que lleguen.