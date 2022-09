Un total de 42 chefs de doce países optan a cocinar la "mejor paella del mundo" en la 61 edición del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca (Valencia), que se prepara para ofrecer el próximo domingo "la gran cita gastronómica internacional por excelencia.

Los cocineros aspiran a obtener el título de 'mejor paella del mundo' cocinando la receta tradicional del certamen, en las mismas condiciones y con los mismos ingredientes, en el emblemático Paseo de la Estación que vuelve a acoger el Concurs después de dos años por la pandemia.

La Concejalía responsable del certamen gastronómico más antiguo de cuantos se celebran en España se encuentra ultimando todos los detalles para que el próximo 11 de septiembre el evento vuelva a ser todo un éxito. "La gran repercusión mediática y el interés por participar que despierta entre los profesionales, edición tras edición, reafirma a este certamen como uno de los más importantes a nivel mundial. Este año hemos tenido que ampliar el número de cocineros para no dejarnos sin participar a ningún país interesado en acudir. Llevamos muchos meses de trabajo intenso para poder ofrecer, tanto a la ciudadanía como a los visitantes, un día de fiesta y tradición en torno a nuestro plato más internacional. Y como Ciudad Arrocera de España, estamos muy satisfechos de haber conseguido situar a nuestro Concurs en el lugar en el que se encuentra", señala la concejala Manoli Egea.

La edil ha invitado también a la población y visitantes a la VII Firarròs, ubicada en el mismo Paseo de la Estación, durante todo el fin de semana, y en la que se podrá degustar una gran variedad de arroces, embutidos artesanales y dulces tradicionales.

Además, las personas interesadas en disfrutar de la auténtica paella del Concurs, pueden hacerlo durante todo el año en un gran número de restaurantes de la ciudad que ofrecen en sus cartas la receta original del certamen. Se trata de una de las novedades introducidas en la pasada edición por la Concejalía responsable con la colaboración del Gremio de Hostelería de Sueca y Playas.

Por su parte, el alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrado su satisfacción por poder celebrar la 61 edición del Concurs ya en toda su plenitud, tras la suspensión en 2020 y las restricciones que se tuvieron que aplicar en 2021.

"Para nosotros, como Ayuntamiento, supone un tremendo orgullo comprobar, a base de mucho de esfuerzo y dedicación, los frutos que año tras año recoge este acontecimiento gastronómico de carácter internacional; el afecto y admiración que despierta entre los especialistas en la materia, visitantes y medios de comunicación; y el respeto e interés por parte de los participantes, venidos desde todas las partes del mundo", asevera..

"Nuestra obligación --prosigue-- es reconocer la importancia de ese legado que nos han dejado y continuar trabajando para mejorarlo". Así mismo, el alcalde de Sueca ha tenido palabras de agradecimiento para la concejal responsable del Concurs, el equipo de personas que trabajan durante todo el año para que el certamen sea un éxito y las empresas patrocinadoras que, una vez más, se han volcado con el evento.

"Desde la nueva dirección del Concurs apostamos, como siempre, por el cuidado de nuestros patrocinadores y participantes, que son una parte fundamental del certamen. Conjuntamente con Adolfo Cuquerella, coordinador gastronómico, este año hemos querido darle un toque renovador a la organización y coordinación del Concurs", ha comentado Tony Landete, director y coordinador del certamen.PREMIOS

Por lo que respecta a los premios que se otorgarán, además de los tres galardones a la mejor paella de la edición, se entregarán premios a la mejor paella cocinada por un restaurante local, autonómico, nacional e internacional. En la presente edición, han sido invitados a participar los negocios de hostelería y restaurantes de Sueca: Bar Restaurante Galiana, Restaurant Sequial 20 y El Rebost Restaurant.

Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca: Restaurantes de València

Por su parte, los concursantes de la Comunitat Valenciana serán: Restaurante Mornell (El Palmar, Valencia), Vernetta Restaurante (Valencia), Restaurante Casa Macario (Tavernes de Valldigna, Valencia), Mesón El Molino (Valencia), Venta San Jordi (Alcoy, Alicante), Chef Amadeo (Playa de Gandia,Valencia), Restaurante Setaygues (Siete Aguas, Valencia), Restaurant Valhalla (Algemesí, Valencia), Restaurante El Mosaic (Meliana, Valencia), Goya Gallery Restaurant (Valencia), Restaurante Ca Tomás (Alzira, Valencia), Restaurante Casa Granero (Serra, Valencia), Restaurante Al Grano (La Cañada, Paterna, Valencia) y Restaurante Enboga-Bar, Valencia.

Restaurantes fuera de Valencia

Procedentes de diversas comunidades autónomas acudirán: Restaurante La Ula (Hotel Santa Eulalia) (Puertollano, Ciudad Real), Restaurante El Muelle del Barrio Pesquero (Santander, Cantabria), Restaurante Atlántico 57 (A Coruña), La Grifería Gastrobar (Puerto de la Cruz, Tenerife), Mesón El Copo (Palmones, Los Barrios, Cádiz), En Blanko Taberna (Pinto, Madrid), Restaurante Catedral Hotel Palacio de La Marquesa (Teruel), Restaurante La Basílica (Candelaria, Tenerife), Tasca y Arroces "El Puente" (Palma de Mallorca), Restaurant l'Arròs (Deltebre, Delta del Ebro), Restaurante Makkila (Madrid), Restaurante Fandango (Es Pujol, Formentera) y Restaurante Gusto Sevilla (Sevilla).

Por lo que respecta a la participación internacional, la nómina de participantes es la siguiente: Tasty Paella (Texas, EE.UU.), La Solórzano (Puerto Rico), Bornheimer Ratskeller (Frankfurt Am Main, Alemania), Toro Bar (Zürich, Suiza), Casa Paella LTD (Diamond Harbour, Canterbury, Nueva Zelanda), Tapas Revolution Restaurants (Inglaterra), Aupa (Osaka, Japón), Restaurante Little Spain (Yeonheedong, Seúl, Corea), Crocus Servicios Gastronómicos (Guadalupe, Zacatecas, México), Simply Spanish (South Melbourne, Australia), Curie's Catering Group (Bell Gardens, California, EEUU) y Paella & Gourmet, (Le Touquet Paris plage, Francia).

Los participantes serán valorados, un año más, por un jurado de reconocido prestigio profesional con una larga trayectoria en el mundo de la gastronomía desde diferentes áreas, que aportará su visión y conocimiento en torno al complejo y ancestral mundo de la paella, donde no sólo cuenta saber ejecutar la receta sino elaborarla con destreza y con respeto a cada uno de los ingredientes.

En la presente edición se entregarán nuevamente los reconocimientos de Paelleros de Honor, en esta ocasión a título póstumo, a los reconocidos suecanos Antonio Puchades (futbolista) y Pascual Carrasquer (artista fallero).