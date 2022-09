Mas e Illueca exhiben un frente común Compromís-Unides Podem ante los presupuestos

Complicidad, coordinación intensa, coincidencia amplia. Son palabras utilizadas por Aitana Mas y Héctor Illueca, vicepresidentes primero y segundo del Consell y máximos referentes de Compromís y Unides Podem, tras la reunión mantenida este jueves, expresiones que van más de la sintonía personal o de las sinergias en la gestión entre los departamentos y que tienen su mensaje político de cara a los deberes que afronta el Gobierno valenciano en los próximos meses: Presupuestos y la anunciada reforma fiscal de Puig.

El quién y el cuándo son importantes en política. Porque aunque se hayan tratado tareas compartidas entre las dos conselleries en un contexto de emergencia social ante la inflación, el encuentro exhibe un frente común de los dos dirigentes de las dos formaciones a la izquierda del PSPV que conforman el Ejecutivo autonómico. Y lo hace a las puertas del Seminario del Consell en el que se darán los primeros pasos en la elaboración de las próximas cuentas, las últimas de la legislatura.

"No van a ser unos presupuestos fáciles desde las perspectivas sociales, pero hemos de dar respuesta", ha indicado Mas al término de la reunión. "Tenemos una coincidencia amplia en el diagnóstico de la situación como en la necesidad de que los poderes públicos estén a la altura de las circunstancias", ha complementado Illueca. No hay ninguna reclamación concreta, ya llegarán, pero sí el aviso de que tanto en Compromís como en Unides Podem apretarán a sus socios para no escatimar en el esfuerzo presupuestario en el apartado social.

Las llaves de la caja las tiene la Conselleria de Hacienda, en manos del socialista Arcadi España, y aunque se repita el formato de negociación en una comisión política como el año pasado, es este departamento el que deberá cuadrar los números finales. Dicho de otra manera: los socios estirarán al máximo para que haya un gasto potente mientras que el PSPV tendrá que mirar porque ese gasto no acabe engordando mucho más el agujero de la deuda.

En los que sí que hay acuerdo entre los miembros del Consell es que las cuentas serán expansivas. Las tres patas botánicas coinciden en la necesidad de elevar los recursos para combatir los efectos de la inflación en la ciudadanía y el tejido productivo. Aunque este año se dejarán de recibir los fondos covid y las cuentas deberán calcularse en base a un déficit más ajustado, las cuantiosas entregas a cuenta del Estado permiten aspirar a ello. Cuánto y adónde inyectar el dinero será parte de la negociación.

La imagen de Mas e Illueca juntos repite la misma que protagonizaron el propio Illueca y la predecesora de Mas en el Ejecutivo y en Compromís: Mónica Oltra. Ambos vicepresidentes exhibieron ese frente común, centrado especialmente en la tasa turística, que ahora se replica y que en 2021 se acabó materializando en la negociación de una comisión política como reclamaba la líder de la coalición valencianista que no gustó en el departamento dirigido entonces por Vicent Soler.

Esa "pinza" entre los dos socios de gobierno con menor peso en el ejecutivo frente al de mayor representación también se ha trasladado para el otro gran debate en el seno del Consell: la reforma fiscal. Ninguno ha apoyado de manera explícita el proyecto aunque tampoco se han mostrado contrarios. Más bien han expresado la "falta de información" al respecto. "Quiero ser prudente y ver la letra pequeña, a veces los anuncios se quedan en palabras y hay que ver en qué se concreta", ha indicado Illueca.

"No se ha planteado todavía, no está encima de la mesa", ha expresado por su parte Mas quien ha especificado que se hablará de ello "en próximos encuentros". No obstante, ha indicado que sería "incongruente" que el Botànic tomara las mismas medidas "para las grandes fortunas que para una familia que tenga una situación de necesidad". O dicho de otro modo: negativa a bajar los impuestos de manera general, sino solo a las clases populares. "Si se abre esa situación en el seno del gobierno, el foco centrado en las clases medias y bajas que son las que sufrirán inflación y precios", ha rematado.