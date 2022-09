La mitad de los valencianos consume complementos alimentarios

El 53 % de los valencianos consumen complementos alimentarios, un 26 % lo hace de forma habitual y un 27 % de manera esporádica. La mayoría consumen estos productos complementarios por recomendación médica (38,1 %) o para sentirse mejor (28,9%) y el 55 ,7 % dice encontrarse en mejores condiciones tras ingerir las vitaminas.

Sin embargo, el 47 % de la población valenciana no los toma por pensar que no son necesarios con una dieta equilibrada (69,3 %); no hacen falta (16,1 %) o no se fían de su composición (14,6%). Así lo revela una encuesta realizada por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana para conocer los hábitos de consumo y opinión respecto a los complementos alimenticios hecha pública esta mañana durante la presentación de la campaña que han realizado junto a la Conselleria de Sanitat "Los complementos alimenticios. Cómo hacer un consumo responsable".

En el acto, que ha contado con la presencia de Vicente Inglada, secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana e Isaura Navarro, secretaria autonómica de Salut Pública y del Sistema Sanitario, se ha presentado el proyecto, que busca informar a la ciudadanía de la normativa, etiquetado y composición, así como concienciarla sobre un consumo responsable.

"La venta de estos productos en supermercados hace necesario informar sobre sus riesgos y garantizar el consumo responsable" Vicente Inglada - Unión de Consumidores de la CV

La campaña, explica Inglada a Levante-EMV, nace de "la modificación de los hábitos de ciudadanos porque los complementos alimentarios ya se pueden adquirir, además de en farmacias y herbolarios, en supermercados". Eso supone, dice el secretario, una necesidad de informar a los consumidores sobre qué es un complemento (de vitaminas, de magnesio, potasio u otras sustancias) y para qué sirve. "Tiene que quedar claro que estos productos no pueden sustituir a la alimentación. Para que la nutrición sea sana y segura, es importante usarlos con responsabilidad. Nos preocupa que el ciudadanos vea en estos complementos algo muy positivo y se alimente de ellos, cuando en cualquier caso han de sustituir a la alimentación equilibrada".

Un 63,5% adquieren estos complementos en farmacias, un 47,3% los establecimientos de alimentación y nutrición, un 15,3% páginas web y un 2,7% en herbolarios

Mayoritariamente, un 63,5% adquieren estos complementos en farmacias, le sigue con un 47,3% los establecimientos de alimentación y nutrición, un 15,3% páginas web especializadas y un 2,7% en herbolarios. Además, un 68,9% de las personas encuestadas declara que lee la composición y el etiquetado, frente al 14,4% que no lo hace y el 16,7% que solo lo hace en ocasiones.

Dice Inglada que preocupa que no haya información suficiente y los productos no estén bien etiquetados. De ahí la campaña que "está dentro de la seguridad alimentaria, que hay que garantizar. No podemos dejar que el consumo de complementos como proteínas o vitaminas, traiga riesgos para la salud por desconocimiento", resume.

Riesgo de la compra en internet

Por otra parte, dice Inglada, preocupa el 15 % de compra por internet. "La venta online puede suponer un problema porque podemos encontrarnos con productos que se salten algún control sanitario de la Unión Europea. A veces se hacen compras a terceros países y no sabemos muy bien qué compramos, por eso es importante garantizar la seguridad", concluye.

Esta campaña se complementa con otras acciones de concienciación e información como la distribución de folletos informativos entre la ciudadanía, difusión de infografías a través de redes sociales, así como la creación en la página web de la Unión de Consumidores www.uniondeconsumidores.org de una sección específica con toda la información de la campaña junto con un formulario para que las personas consumidoras tengan acceso a la información y puedan resolver las dudas que se les planteen sobre los complementos alimenticios.