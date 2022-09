La presidenta de la Comisión de Peticiones fuerza el reglamento para mantener abierta las denuncias del PP sobre los abusos a menores

La presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y exministra de Sanidad de Mariano Rajoy, Dolors Montserrat ha forzado el reglamento de la institución para mantener abierta la queja o petición presentada por dos representantes del Partido Popular de la Comunitat Valenciana sobre los casos de abusos sexuales a menores tutelados por la Generalitat Valenciana. Tras un debate bronco e intenso que se ha prolongado durante más de una hora, el voto ponderado (el sistema de votación por el que el voto del diputado que lo emite representa tantos votos como diputados integran su grupo parlamentario) permitía cerrar la queja por tres votos a dos, al decantarse una representante del grupo parlamentario Renew Europe, la estonia Yana Toom, por el cierre de la petición al haber una investigación judicial en curso en la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Peticiones decidió acudir a votación directa de los eurodiputados y someter a votación la decisión de abrir o cerrar la queja sobre los abusos sexuales a menores en la Generalitat Valenciana al ver "muy partida la posicion de los grupos". Ante esta decisión los europarlamentarios de los partidos de izquierda han decidido levantarse y abandonar el hemiciclo del comité de peticiones. De ahí que finalmente ocho votos a favor, de europarlamentarios del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, más el voto de la presidenta del comité de peticiones hayan permitido que se mantenga abierta la queja sobre los abusos a menores en la Comisión de Peticiones.

En el debate sobre las quejas presentadas por dos representantes del Partido Popular han intervenido la diputada en las Corts, Elena Bastidas, y la abogada y militante del Partido Popular del distrito de Abastos, Ana María Gil Jiménez. También el representante de la Generalitat Valenciana, el director general del Secretariado de la Conselleria de Igualdad y de la portavoz del Consell, Juan Vicente Santos Cerveró.

La primera en intervenir ha sido Ana María Gil Jiménez, quien ha obviado su militancia en la agrupación del PP de Abastos y ha defendido que comparecía como abogada. "No soy cargo público", ha asegurado. Gil Jiménez han defendido la necesidad "urgente de establecer una norma jurídica que garantice el respeto a los derechos fundamentales en toda la Unión Europea. Una norma europea con un marco claro para la actuación de los poderes públicos y que proteja a los menores. Y que exista un control uniforme del cumplimiento de la normativa, además de dotar de garantías a todo el procedimiento. Y que la prioridad sea siempre la protección de los menores, pese a quien le pese y caiga quien caiga".

A continuación, la portavoz adjunta del PP en las Corts Elena Bastidas ha justificado su presencia como peticionaria y defensora de una queja en la Comisión de Peticiones (reservada a los ciudadanos de a pie) porque "las Corts han denegado en tres ocasiones la petición de crear una comisión de investigación. Y el Gobierno central la ha denegado en Baleares". Aunque ha "olvidado" recordar que también en Madrid se han producido casos. Bastidas ha criticado la "falta de voluntad del gobierno [de la Generalitat] por aclarar los 175 casos [de abusos a menores tutelados admitidos por la Conselleria de Igualdad a la Sindicatura de Greuges] más el del marido de Oltra". Casos que evidencian, según Bastidas, que "se incumple la ley del menor, los protocolos de actuación y la obligación de defensa de los menores por la Abogacía de la Generalitat". "No podemos permitir que este caso se vuelva a permitir. ¿Puede no denunciarse a la Fiscalia un caso de abusos a menores? ¿Puede decirse si un caso es creíble o no? Todo lo que ha pasado nos ha abierto los ojos lo que ha sucedido. Se ha negado en tres ocasiones una investigación parlamentaria. Nos preocupa que no sean casos aislados. [Mónica] Oltra está acusada de tres delitos. No podemos permitir que estos hechos vergonzosos vuelvan a ocurrir. No queremos mas Oltras, ni políticos que sólo piensan en salvarse ellos".