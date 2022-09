La Generalitat, a través de Salud Pública, ha enviado a varios inspectores de Sanidad al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, tras publicarse un vídeo grabado por los internos en el que se podían ver gusanos dentro de la comida. Los internos decidieron ayer comenzar una huelga de hambre por el mal estado continuado de las raciones y la falta de agua para beber en plena ola de calor.

Según explican desde Salud Pública, se han movilizado de oficio tras conocer la situación de estos internos que adelantó ayer Levante-EMV. La mañana de este viernes han enviado varios inspectores, autorizados por la subdelegación del Gobierno de València, para realizar el correspondiente informe, del que todavía no se conoce el contenido.

La encargada de la alimentación en el centro es una conocida empresa de cáterin que opera desde hace años con la administración, sirviendo comida en otros Centros de Internamiento de Extranjeros del resto del país y otros organismos públicos. Por esto mismo, Salud Pública se ha puesto en contacto con ellos para tener el control de la situación y saber si se ha suministrado el mismo producto en otros lugares.

Los internos son 13 ciudadanos marroquíes que están haciendo huelga de hambre, "por la falta de higiene y la falta de comida. Ayer nos encontramos gusanos y no nos dan agua suficiente", según han explicado los afectados a este periódico. "Todo lo que estamos pasando aquí no es ni humano, ni nada. Es un maltrato", lamentan los internos, a los que les han sido requisados los móviles tras comunicarse.

En concreto, los extranjeros denuncian la falta de salubridad en el centro durante meses, el mal estado de las raciones de comida, y que tan solo se les permitía beber litro y medio de agua en plena ola de calor. "Si no tienes más dinero para comprar agua en las máquinas expendedoras del centro es todo lo que puedes beber", denunciaba ayer David García, de la campaña CIEs NO.

El centro cuenta con un historial de casos similares en temas de salubridad. En varias ocasiones ha tenido que ser clausurado por plagas de chinches, y el pasado mes de enero sufrió un brote de contagios de coronavirus que se descontroló y no trataron de ocultar al no notificarlo a Salud Pública. Fuentes de conselleria explican que "en aquel caso tuvimos que coger el control de la situación que no se estaba llevando correctamente, y mandamos a personal para hacer test de antígenos y un informe detallado de lo sucedido a la delegada del Gobierno contando los problemas que hay".

El representante de Compromís en el Senado, Carles Mulet, también se ha hecho eco de la denuncia de los internos y ha formulado una pregunta escrita al Gobierno a través de la Cámara Baja. En el docmento, Mulet pide explicaciones sobre "por qué se sirve comida con gusanos en el CIE de Zapadores de València", "por qué falta agua para los internos de este CIE", "por qué hay chinches en las instalaciones", "por qué no cuenta este centro con un protocolo antisuicidios" o "por qué se propinan palizas a los internos".

Autolesiones y encierro

Una de las situaciones más preocupantes que denunció la campaña CIEs NO, especialmente durante el verano, fueron los muchos "intentos de autolesiones y de llegar un poco más allá en muchos internos, y eso es preocupante". Apuntan que las condiciones del centro han sido especialmente duras en verano.

David García, portavoz de la campaña, explicó que "el espacio del CIE ya es de por sí agobiante para los internos porque saben que van a ser deportados desde ese lugar. Si encima las condiciones que hay son de insalubridad, llegamos a situaciones que pueden llevar al límite a las personas", denuncia.

Todo esto, pese a que según la última visita de los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el CIE de Zapadores no cuenta con un protocolo antisuicidio más de dos años después de que se quitara la vida Maruan Abouaida, un joven de poco más de 20 años, en julio de 2019. En su caso pasó más de 40 minutos sin vigilancia en una celda de aislamiento.