Los primeros expedientes de daños tras los incendios comienzan su proceso burocrático. Nueve días después de que se abrieran las dos oficinas en la Vall d'Ebo y Bejís para analizar los problemas provocados por el fuego, el Consell ha recibido hasta 200 expedientes de los que, según ha desgranado el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, 22 ya se encuentran en tramitación a lo que se han de sumar alrededor de 80 consultas.

El ejecutivo autonómico celebra estos días su seminario de gobierno en una de las áreas afectadas por las llamas este agosto. Así, en la Vall d'Ebo, tanto Puig como la vicepresidenta del Gobierno valenciano han mostrado su solidaridad con la zona y los ayuntamientos afectados y han señalado que la Administración autonómica ya se encuentra manos a la obra para dar respuesta a la situación posincendios.

"Hay que ir avanzando", ha expresado Puig quien ha recordado que tienen 30 días para la cuantificación de daños, un periodo del que ha admitido que es "muy burocrático" y para el que ha destacado contar con la "alianza de los ayuntamientos". "Entre todos vamos a trabajar para que se vuelva a la normalidad", ha indicado.

De hecho, la portavoz del Consell ha destacado que la parte correspondiente del ejecutivo autonómico al plan de ayudas para las zonas afectadas "está prácticamente listo", sin embargo, ha indicado que se quiere que este sea "participado por quienes han sufrido el incendio". Así, ha señalado que se está "ultimando el borrador" que se terminará de perfilar con las autoridades municipales afectadas por las llamas.

Asimismo, ha pedido ser "prudentes" con la valoración de las cantidades necesarias para cubrir los daños. "Los expedientes todavía se pueden multiplicar", ha señalado al tiempo que ha remarcado que este es un proceso que "requiere tiempo" debido a la "particularidad de que hay muchos pueblos pequeños en las dos zonas" y a que lleva una "gestión ingente". "No vamos a hacer valoración con cantidades hasta que no se acaben de tramitar gestiones en los ayuntamientos, no sería prudente adelantarse", ha matizado.