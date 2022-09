Beatriz ha tenido una vida dura. La echaron demasiado joven de casa y tuvo ponerse a trabajar, normalmente limpiando escaleras, casualmente de lo que le saliera. Hasta que hace 16 años un accidente de tráfico le destrozó la pierna. La operación salió mal, y desde entonces tiene una discapacidad del 68 % y visitas constantes a muchos médicos.

Ha vivido en varias localidades, casi siempre de alquiler. Primero en Tuéjar y luego en Alfafar. Durante todos estos años ha seguido trabajando dentro de sus limitaciones mientras lo compaginaba con ayudas sociales, pero todo se torció con los últimos coletazos de la crisis financiera. "Me echaron del trabajo en el que llevaba ya mucho tiempo, cuatro años en una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) como limpiadora", explica. Sin dinero, dejó de pagar la casa y la perdió.

Al menos consiguió una dación en pago (entregar la vivienda y quedarte sin deudas), pero desde ese momento, que fue hace cinco años, vive en la calle. Ha pasado por azoteas de edificios, distintos parques, y ahora pasa las noches en las inmediaciones del Hospital Dr Pesset de València. Cuenta que la calle es uno de los peores sitios donde puede estar una mujer sola. "He tenido varios intentos de violaciones", remarca.

Y allí, en la calle, malvive los meses con poco más de 100 euros que le conceden por prestaciones sociales. "¿En qué me los gasto? Pues en comida. En comer. No me daba para más", explica. Lograba asearse y lavar la ropa en casa de algunos amigos.

Hace menos de dos años le informaron de que podía solicitar otra ayuda de conselleria de Igualdad que elevaría su pensión hasta casi los 400 euros. Una cantidad como para ponerse a buscar y pensar en una habitación en un piso compartido. Comparado con la calle, eso sería un mundo nuevo. Se empadronó en casa de su hermana -con la que no tiene relación- solo a efectos de notificaciones para poder realizar la solicitud de la ayuda y empezó a cobrarla.

Al final, tras enfrentarse a todo el estigma que supone su edad y su situación de sinhogarismo en decenas de casas distintas, encontró un piso en el que la aceptaron. Le costó más de un año. Pero en Navidades, cuando iba a cobrar la paga doble de 800 euros y con ese dinero firmar su contrato de alquiler y dormir bajo techo por primera vez en cinco años, todo se torció. Igualdad le reclama todo el dinero percibido durante más de un año: 15.000 euros de multa. Así que volvió a la calle, y esta vez con una deuda.

La explicación es que el error no fue de conselleria, al contrario, fue de Beatriz. La afectada no sabía que su hermana estaba cobrando otra pensión, además cuantiosa. Con lo que el expediente llegó a Servicios Sociales y estos, al ver la situación, decidieron que Beatriz no tenía derecho a cobrar lo que cobraba. Pero Beatriz nunca vivió en esa casa, sino en la calle. Y ahora tiene una deuda que no va a poder pagar.

Revisión del caso

La afectada reconoce la situación que se produjo, pero al mismo tiempo consideran que "la multa es desproporcionada, es imposible que le pueda hacer frente y además me quitan el poco dinero que cobraba", explica. Aunque se defiende remarcando que ella tan solo dio la dirección de su hermana "a efectos de notificación", y nunca pretendió vivir ahí. Pero necesitaba empadronarse en algún lado para tener la ayuda.

La ayuda se ha convertido en una deuda que no le permite levantar cabeza. Por el momento está en alegaciones, pero siente "mucha rabia y mucha impotencia" por la situación. Salir de la calle no es nada fácil, y ella estuvo a punto de llegar a la orilla, pero la multa la volvió a arrastrar mar adentro.

Ahora mismo sigue en la calle, con 100 euros cada mes en el bolsillo y un par de buenos amigos a los que no quiere molestar pero al menos le permiten asearse ella y lavar la ropa. Está apuntada a una lista para acceder a vivienda social, pero cuenta que "me dijeron que con los pocos recursos y el poco dinero que cobraba, no cumplía los requisitos para poder tener una vivienda". Sin alternativa de vivienda por parte de los servicios sociales al menos busca desesperadamente una vivienda digna. Un techo sobre su cabeza. Pero la multa le impide levantarse. Al menos reclama que revisen su caso.