Solo el 4 % de los edificios de más de 50 años han pasado la 'ITV' obligatoria

Tan solo el 4,3 % de todos los edificios de viviendas de más de 50 años han pasado la 'ITV' obligatoria. Una cifra muy baja teniendo en cuenta que la norma lleva diez años en vigor. En total, son 17.468 fincas de toda la C. Valenciana, la gran mayoría en la provincia de València.

Son datos proporcionados por la conselleria de Vivienda, que evidencian la falta de informes de evaluación de edificios de viviendas, documentos que certifican si el edificio está en buenas condiciones en base a tres patas: el estado de conservación, las condiciones de accesibilidad y la eficiencia energética. Alberto Rubio, director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, señala que estas revisiones son clave para conocer la salud del parque de vivienda.

Y de momento se conoce solo muy poco. Solo el 4 %. Pero de esa pequeña parte que sí que ha pasado la revisión se sabe que cuatro de cada diez casas necesitan intervenciones urgentes. Este tipo de intervenciones suelen ser o bien de la fachada, amenazas de desprendimiento o de grietas o goteras que afectan a la estructura del edificio.

De las 17.468 revisiones hechas en diez años, la mayoría (10.139) fueron en la provincia de València, con un nivel de cumplimiento del 5, 2 %. Tras ella se sitúan los edificios de viviendas de Alicante (4.765), con un cumplimiento de las revisiones del 3,5 %. Y finalmente las de Castelló (2.570), con un 3,29 % del cumplimiento respecto al total de viviendas que deben pasar la inspección obligatoria.

Dentro de todas estas casas, hay 4.462 con actuaciones urgentes pendientes de ejecutar y tan solo 131 ejecutadas. El resto son viviendas sin actuaciones ni siquiera pendientes (6.478) o casos antiguos de revisión de los que no se cuenta con los datos exactos (6.367).

Revisión por carta

El punto de inflexión para levantar las cifras de las 'ITV' en edificios fue el envío de notificaciones a medio millón de viviendas por parte de Consellería de Vivienda. La campaña empezó a finales de 2021 y conselleria recordó que los propietarios de viviendas antiguas sin certificados se exponen a una multa de 6.000 euros si todavía no han acometido la inspección.

La Generalitat empezó con los inmuebles de antes de 1901 (hay más de 40.000 censados en la Comunitat Valenciana), a partir de enero de 2022 extendió la reclamación a los de antes de 1951 (más de 150.000) y en enero de 2023 la extenderá a los de antes de 1971 (más de 300.000).

Solo en este año 2022 se han realizado inspecciones en 5.027 edificios de viviendas frente a las 2.386 del año 2021. Es más del doble, pero Rubio explica que pretenden acabar el año habiendo inspeccionado en torno a 10.000 viviendas. "Se trataría de más inspecciones en un año que en los nueve anteriores de aplicación de la norma", asegura Rubio.

Por años, es posible ver la nula aplicación de la norma desde que se aprobó. Por ejemplo, en 2013 solo se realizaron 18 inspecciones en toda la C.Valenciana, y en 2014 fueron a penas 10 en todo el año. El trimestre donde más inspecciones se han realizado, según los datos proporcionados por conselleria de Vivienda, es el segundo del año 2022, con 2.592 revisiones.

"Revisamos nuestro coche pero no el lugar dónde vivimos"

Los edificios no son eternos. Las casas se compran pero no se quedan ahí hasta los restos. "Hay que insistir en la idea de que los edificios requieren de nuestros cuidados. Si uno se compra un coche entiende que a los dos años hay que hacer una revisión, y a los dos también. Eso lo tenemos asumido, pero no lo vemos igual con la mayor de las inversiones que hacemos en nuestra vida; la vivienda", explica Rubio.

Por eso reivindica la necesidad de que todos los propietarios pasen estas revisiones en sus viviendas. "Llama la atención que no somos tan cuidadosos con el espacio en el que más tiempo pasamos de nuestra vida, y sobre todo lo que nos da la calidad de vida", explica. Para el director general "los problemas de estanqueidad, como las grietas o las goteras, al final pueden derivar en problemas de salud para las personas que viven ahí, la elevada humedad y el moho afecta a la salud de las personas", remarca.

Salud, tanto fuera como dentro. "Es necesario echar un vistazo a estos edificios también de cara a posibles desprendimientos de la fachada a la calle. La vía pública también puede verse afectada si no se hace". Por eso, el director general reclama a los propietarios que "confíen en los especialistas y en los técnicos para que les acompañen en el cuidado de sus viviendas. Se van a beneficiar ellos, su casa y la ciudad. Ganamos todos", sentencia.