El enfrentamiento político que ha nacido al calor de los dos incendios registrados este fin de semana en el bosque del Saler —sobre la posibilidad de que hayan sido intencionados y si se destinan o no suficientes medios para mantener el parque natural de la Devesa a salvo— ha subido de nivel después de que el portavoz del Ayuntamiento de Vox, José Gosálbez «tuiteara» sobre el fuego.

«Lo advertí en agosto. Tenemos un polvorín junto al mar. Basta de excusas para no actuar, el riesgo de incendio forestal es real», fueron algunas de las frases utilizadas por Gosálbez, nada fuera de los esperado en la crítica contra el ayuntamiento. Lo que encendió la mecha de la bronca fue el vídeo con el que el edil de Vox ilustró sus quejas: unos segundos de lo que parecía el incendio del sábado por la mañana en sus momentos más iniciales, cuando las llamas aún eran incipientes y sin que hubieran llegado todavía ni miembros de los bomberos ni de Protección Civil o la Policía Local.

⭕ | CONATO DE INCENDIO EN EL SALER



Lo advertí en agosto, #VoxTeniaRazon



Priorizar al chorlitejo que allí anida y su falso ecologismo frente a la seguridad de los vecinos es demencial.



Basta de excusas para no actuar el riesgo de #IFF es real



Tenemos un polvorín junto al mar. pic.twitter.com/tobheoxCMr — JOSE GOSALBEZ PAYA (@JosGOSALBEZ1) 10 de septiembre de 2022

Amenaza de denuncias

Tras ver el tuit, desde el Ayuntamiento de València y desde el Consell han exigido explicaciones al portavoz de Vox en el consistorio, ya que entienden (como dejaban ver los seguidores en sus comentarios) que el vídeo estaba grabado nada más iniciarse las llamas y que, por lo tanto, quien registrara las imágenes estaría implicado de alguna u otra manera en el incendio.

La consellera de Medio Ambiente, Mireia Mollà, ha entrado en el debate en el mismo sentido lanzado un mensaje definitivo: «Seguro que no tienes inconveniente en ayudar en la investigación, así que me permito pedirte la autoría del vídeo», publicaba la consellera en la misma red social en respuesta al edil de Vox.

Líderes municipales

A la bronca se han unido también el vicealcalde Sergi Campillo y el propio alcalde, Joan Ribó. El primero ha insistido en pedirle a Gosálbez la autoría del vídeo, ya que «está realizado justo al inicio del incendio (...) Todo apunta a que fue intencionado, así que será de gran ayuda en la investigación». Ribó, por su parte, intervino en el cruce de acusaciones asegurando que la publicación de estas imágenes era algo «muy grave» y reclamando saber «de dónde sale este vídeo y quién graba el inicio del fuego presuntamente intencionado». «No todo vale en política», dijo.

El vídeo no era del fuego del sábado sino del conato registrado el viernes y está grabado por una vecina y retuiteado por la asociación de vecinos de la Devesa

«Un vídeo de los vecinos»

A media tarde llegaba la respuesta del grupo municipal Vox, que descargaba de culpa a su concejal: Gosálbez había utilizado las imágenes pero la autora material del vídeo había sido una vecina y, además no se trataba del incendio registrado el sábado sino del conato del viernes por la tarde, que afectó solo a 5 metros cuadrados de matorrales y que, en un primer momento, intentaron sofocar vecinos y personas que se encontraban en la zona hasta que llegaron los bomberos. De hecho, y según defendieron desde el grupo municipal de Vox, la propia Asociación de Vecinos de la Devesa del Saler lo había utilizado el viernes en Twitter para alertar sobre los riesgos de una mala gestión de la masa forestal.

«Mireia Molla, entendemos que te haya molestado nuestro vídeo denunciando tu pasividad ante los incendios en la Comunidad mientras estabas de fiesta, pero nuestro portavoz José Gosálbez solo ha compartido un vídeo publicado con anterioridad por los vecinos de El Saler», publicaban en Twitter desde Vox, dejando la puerta abierta a querellarse por imputar un «grave delito de calumnias con publicidad a nuestro portavoz».