Siendo rigurosos el cambio climático no causa los incendios violentos, ni las olas de calor, ni las sequías que hemos sufrido este verano o que seguimos padeciendo en la actualidad. Estos fenómenos y procesos tienen otras causas conocidas: advecciones de aire sahariano, inexistencia de gestión forestal, oscilaciones en los procesos de circulación atmosférica. Pero siendo también militantes exclusivamente de la ciencia, estos fenómenos y procesos se están modificando por una causa común: el proceso de calentamiento climático que vive nuestro país desde hace décadas y que está incentivándose de forma preocupante en los últimos años. Por tanto, el cambio climático es un agente activador de la magnitud y frecuencia de estos eventos, que tienen causas conocidas. De manera que el cambio climático no puede -no debe- ser nunca excusa de la falta de acción en la lucha contra el cambio climático o la mejora del estado ambiental de nuestros territorios. Nos adentramos hacia un mundo cada vez más complejo. A las propias necesidades de gestión social, económica, cultural, por parte de la política se suma ahora este proceso de calentamiento climático que nos va a acompañar durante todo este siglo. Se corre el riesgo de ir dejando pasar la urgencia que precisan las actuaciones relacionadas con la mitigación y adaptación del cambio climático, porque este fenómeno es un proceso de medio y largo plazo, que va manifestando, eso si, evidencias de lo que puede ser el escenario climático del futuro con eventos atmosféricos extremos como el que hemos padecido este verano. Por tanto, el cambio climático es agente incentivador de alteraciones en el normal funcionamiento de la atmósfera. No puede ser excusa para ocultar inacción publica y privada sobre en la gestión del medio ambiente y en las actuaciones necesarias de mitigación y adaptación al cambio climático. Creo que era necesario precisar esto. La sociedad debe estar bien informada. Son tiempos difíciles y debemos colaborar a solucionar problemas. No a crearlos confundiendo a la ciudadanía.