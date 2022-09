La nueva ley prevé multas de 9.000 euros por dejar animales encerrados en el coche

Aumento de las sanciones en casos como dejar a un animal en un vehículo encerrado, garantía del sacrificio cero "sin letra pequeña", esterilización obligatoria para los animales adultos que se encuentren en protectoras o prohibición de los collares eléctricos, las atracciones feriales tiradas por animales o la exposición de animales en escaparates para su venta. Son algunas de las novedades que se incluirán en la Ley de Bienestar Animal valenciana que avanza su tramitación en las Corts con la presentación de enmiendas de todos los grupos (y que excluye los eventos taurinos pese al debate abierto en torno a los 'bous al carrer').

Entre ellas, las que seguro que saldrán adelante y por ende, entrarán a formar parte de la nueva legislación son las acordadas por los tres partidos del Botànic: PSPV, Compromís y Unides Podem. Al tener mayoría en la cámara, aquellas alegaciones con la firma de los tres grupos formarán parte de la nueva norma que actualizará la ley que data de hace casi 30 años, la 4/1994 del 8 de julio de ese año sobre Protección de los Animales de Compañía.

Dos de las enmiendas presentadas por los partidos de izquierda darán una vuelta al proyecto legislativo llegado del seno del Gobierno valenciano. Son tanto las cuantías determinadas para los diferentes niveles de gravedad (leves, graves o muy graves) y que se ven incrementadas respecto al primer texto elaborado en la Conselleria de Medio Ambiente así como el detalle de qué incumplimientos entran en cada una de las categorías, un listado que los grupos parlamentarios han ampliado y detallado.

Con ello, destaca el aumento de las cuantías en las sanciones. Las infracciones leves tendrán una multa de 300 a 3.000 euros donde se ha triplicado el importe mínimo según el proyecto inicial al pasar de 100 a 300. A estos 300 euros se podrán enfrentar aquellas personas que, por ejemplo, no retiren los excrementos o hagan la correspondiente limpieza en espacios urbanos de su animal para "dejar la vía pública en las mismas condiciones que antes", una medida que algunos ayuntamientos tenían en ordenanzas y que ahora se blinda a nivel autonómico.

También se considerarán infracciones leves no avisar al ayuntamiento o a los cuerpos de seguridad en caso de ver a un animal atropellado que siga con vida, tener conocimiento de animales enfermos, heridos o maltratados y no comunicarlo, recoger animales extraviados sin autorización municipal (salvo las entidades de protección y defensa animal), no comunicar el fallecimiento o pérdida de un animal registrado o no llevar un "acompañamiento adecuado en las vías públicas" con una correa de no más de dos metros de largo.

En el caso de las infracciones graves, estas podrán llegar hasta los 9.000 euros, 3.000 más de lo previsto en el proyecto inicial. Entre las novedades en la lista de acciones que se consideran graves está dejar animales en "vehículos estacionados o lugares con exposición solar sin protección o sin ventilación de manera que afecte gravemente a su salud", así como dejarlos solos en la vía pública o donde no se pueda "ejercer la adecuada y oportuna atención y vigilancia".

Entre las graves están también el uso de collares de estrangulamiento con pinchos o eléctricos, llevar animales "ligados a vehículos de motor en marcha que exceda sus capacidades fisiológicas de desplazamiento y que perjudique su salud", la donación de animales como premio, reclamo publicitario o recompensa, exhibir animales destinados a la venta en escaparates o zonas expuestas a la vía pública o "tenerlos alojados en un lugar dentro del establecimiento inadecuado" así como la venta o cesión a personas condenadas por homicidio, torturas "o otros delitos contra la integridad moral".

Por otra parte, las infracciones muy graves podrán alcanzar hasta los 60.000 euros, el doble de lo estipulado previamente. Entre ellos está el abandono de animales de compañía, las atracciones feriales con animales atados a carruseles feriales, los espectáculos circenses con animales, la educación para peleas, la tenencia de animales de la fauna silvestre como animales de compañía o la difusión del maltrato o incitación al odio hacia los animales.

Pero el Botànic no ha sido el único que ha presentado enmiendas. Tanto PP como Cs han elaborado sus propias alegaciones mientras que Vox ha presentado una enmienda a la totalidad (derogar la norma) defendiendo que los animales "no tienen derechos", una posición que también ha mantenido en la ley estatal que se está debatiendo en el Congreso, también en periodo de enmiendas de los grupos, y que avanza en paralelo a la autonómica.

Por su parte, en Cs se plantean votar a favor de la ley. El grupo parlamentario ya presentó en 2018 una propuesta para actualizar la ley de 1994, sin embargo, no salió adelante. Entre las enmiendas que ha presentado Cs destaca suprimir la posibilidad de que los ayuntamientos introduzcan una tasa municipal a la tenencia de animales así como el fomento de la esterilización como "pilar fundamental para evitar la superpoblación" de determinadas especies así como señalar los condicionantes para fijar un límite máximo de animales de compañía por domicilio.

El PP ha presentado 81 enmiendas, enmiendas parciales para mejorar una ley en lo referente a la protección animal así como también se recogen las reivindicaciones planteadas por el Colegio de veterinarios que, defienden los 'populares', "no han sido escuchados y también matices en cuanto a la redacción de determinados artículos". Una de las más destacadas es que los animales de producción que pasan a un centro de acogida (los llamados santuarios y que Cs pide incluir en la definición de la ley) pasen a ser considerados animales de compañía.