Conmoción en San Marcelino por el crimen junto al centro de salud

El crimen de un hombre junto al centro de salud de San Marcelino, adelantado por este periódico, ha conmocionado al barrio valenciano. La víctima era una persona muy conocida en San Marcelino y muchos vecinos no daban crédito ayer por la mañana a lo sucedido. El hombre falleció el sábado poco después de las 20.00 horas tras recibir al menos cinco puñaladas y un disparo en la calle Salvador Perles frente al centro social de San Marcelino y a escasos cien metros del ambulatorio, que en ese momento estaba cerrado. Al parecer, dos personas lo asaltaron después de que el hombre estacionara su coche y huyeron a la carrera tras supuestamente cometer el crimen. La policía está a la espera de la autopsia que se le practicará hoy al cadáver en el Instituto de Medicina Legal de Valencia y busca a los sospechosos.

Amparo R., vecina del barrio, explicó a Levante-EMV que vio al hombre tirado en la calle tras sufrir la agresión. «No se movía. Una cosa rara. No me acerqué porque iba con una niña pequeña». La testigo apuntó que la víctima se llamaba«Adolfo. Tenía unos 50 años. Era un hombre que no se metía con nadie. El barrio está muy conmocionado».

La comisión judicial autorizó el levantamiento del cadáver sobre las 22.00 horas del sábado. Ayer por la mañana todavía se podía ver un charco de sangre en el lugar donde ocurrió el suceso. «Nadie se cree lo que ha ocurrido», lamentó Amparo R.

Varios vecinos que conocían de cerca a la víctima y a su pareja rechazaron hacer declaraciones. Otros repetían lo que acababan de leer en las ediciones digitales de la prensa.

Las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas. Los presuntos autores le dispararon con un arma de pequeño calibre por la espalda, aunque esa herida no era grave. Posteriormente le asestaron varias cuchilladas, al menos una de ella mortal de necesidad a la altura del corazón. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional y la Policia Local, así como una ambulancia del SAMU, pero el hombre ya había fallecido.

La policía va a examinar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para tratar de establecer la ruta de huida seguida por los sospechosos. El juzgado de Instrucción número 21 de València, que estaba de guardia el sábado, se ha hecho cargo de las pesquisas. El cuerpo sin vida de la víctima se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de Valencia donde esta mañana se le realizará la autopsia. El primer examen practicado en el lugar del suceso reveló que tenía al menos cinco heridas de arma blanca y una por arma de fuego.