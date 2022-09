El sindicato CSIF lamenta que el curso escolar haya comenzado "con centros sin plantillas completas y con plazas por cubrir. Esta circunstancia ocasiona que haya alumnado que todavía no tenga a sus correspondientes docentes y no pueda iniciar las clases en condiciones". Por eso, la central sindical urge a Educación "a cubrir todas las plazas".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que conselleria "todavía no ha cubierto reducciones de jornada. Los titulares la solicitaron con la suficiente antelación; no obstante, la Administración aún no ha adjudicado las plazas que cubren las horas que restan hasta completar la jornada y, por tanto, hay aulas sin docente".

Esta circunstancia, explican fuentes del CSIF, también "ha afectado a algunas vacantes con jornada completa, que no salieron en las adjudicaciones de julio ni en la de la pasada semana, lo que ha generado que comience el curso sin que se hayan cubierto y, sin que, por tanto, todos los centros dispongan del conjunto de sus plantillas", como ocurre, por ejemplo y según las mismas fuentes, en el CEIP Alejandra Soler de València.

Según ha podido saber este periódico, en algunos casos también falta la incorporación de profesorado especialista de Formación Profesional.

La central sindical lamenta que conselleria, a pesar de reclamarlo con insistencia CSIF las dos últimas semanas, "no haya llevado a cabo la planificación necesaria para que todas las plazas vacantes y bajas estuvieran cubiertas este lunes de inicio de curso". CSIF insta a que en las adjudicaciones de esta semana incluya la totalidad de las vacantes y bajas que aún no han salido para que los profesionales a quienes se las adjudiquen puedan incorporarse de inmediato.

"Las plantillas están practicamente completas"

Por su parte, la consellera de Educación, Raquel Tamarit, ha asegurado esta mañana durante un acto en el inicio de curso que el alumnado se ha encontrado "con plantillas prácticamente completas". "Si falta algún profesor, no es por falta de previsión, eso lo puedo asegurar", ha afirmado la responsable del Consell. Asimismo, Tamarit ha anunciado un plan de estabilización del profesorado que pretende consolidar los cerca de 15.000 docentes en los que ha incrementado la plantillas desde 2015, para lo que hará falta "la elaboración de una nueva normativa que lo permita”.

Este curso las aulas valencianas cuentan con un total de 78.659 docentes: 10.059 en Castelló; 40.118 en Valencia y 28.482 en Alicante, según datos de la Conselleria de Educación.