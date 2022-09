Más de 800.000 alumnos de todos los niveles vuelven hoy al colegio y al instituto en la Comunitat Valenciana. Los reencuentros han sido los protagonistas en las puertas de los centros educativos a primera hora de la mañana.

Ya sin medidas anticovid, lo que ha sido muy aplaudido, las familias comentaban la subida de precios a la hora de comprar el material de este 2022-23 que acaba de empezar y también el alivio que supone para padres, madres y otros familiares la vuelta a la rutina, que facilita la conciliación. La nueva ley, la Lomloe -que empieza a implantarse en los niveles impares- no es la mayor de las preocupaciones.

En general, las familias comentan que el verano se ha hecho 'largo' y que sus hijos e hijas tenían ganas de volver. Así se ha podido comprobar en el CEIP El Grau de València, donde tras la sirena ha habido aplausos ante la apertura de la puerta principal.

Amparo Caminero, una de las madres, confirma que había 'muchísimas ganas de venir, se les hacen muy largas las vacaciones'. "Estamos trabajando, dependiendo de los yayos...", reconoce, al tiempo que apunta que los escolares están "muchos más falices y desahogados" al no contar con normas estrictas por la covid.

Sobre el material, cuentan que se han preparado "con un poquito de todo: un poco del año pasado y algunas cosas nuevas", para intentar ahorrar.

Para Carmen Berejano, otra mamá, las sensaciones son las mismas. "Ha subido todo en general. Hemos comprado lo mismo que el año pasado, pero un poco más caro. Empiezan más relajados y sin mascarilla... a ver si no se tuerce el curso", desea.

Rosana López, que también es madre del colegio, agradece la ayuda de Xarxa Llibres. "Tenemos el privilegio de poder utilizar el banco de libros y eso nos ahorra prácticamente el 98 % de gastos de un curso escolar, no me puedo quejar", asegura.

Por su parte, Amparo Llantino, otra madre, también coincide en que "la economía de todos los hogares ha notado la subida de precios en agosto", pero la vuelta al cole, en su caso, no ha supuesto un gasto excesivo. "Tenemos cheque escolar y ayudas como el comedor y yo, personalmente, no he notado el incremento", apunta.

Reutilizar material

"Se les ve muy contentos, con muchas ganas, porque este verano ha sido horrible, tanto para los padres como para los niños", comenta Patricia Márquez. "Tenemos mucha alegría de que empiecen el curso y llevan muy buena actitud, se les ve con mucha motivación", añade.

"Hemos reutilizado todo el material del año pasado porque económicamente no llegábamos a todo lo que pedían y hay que aprovechar", incide esta familia.

Por otro lado, Pablo Brisa, también ha llevado su hija al cole esta mañana y confirma lo apuntado por el resto de progenitores. "Sí que se nota que las cosas están más caras. Hemos puesto el material que ha dicho el colegio, pero la cesta de la compra es lo que más se nota. Está todo muy caro, sí que se nota",